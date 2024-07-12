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歐盟初步認定X平台「藍勾勾」認證缺失 TikTok、Meta也受調查中

中央社／ 布魯塞爾12日專電
社群平台X。美聯社
社群平台X。美聯社

歐盟執委會初步調查認定社群媒體X的「藍勾勾」認證、資訊透明度等違反「數位服務法」。這是歐盟實施該法後第一件調查案，中國短影音平台TikTok阿里巴巴旗下購物平台和臉書母公司Meta也受調查中。

歐洲聯盟執行委員會（Euroepan Commission）去年12月根據「數位服務法」（Digital Services Act）對美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）收購社群媒體Twitter後改名為X的平台展開調查，以確認其是否違反該法要求的透明度義務、未能有效處理非法內容和虛假信息等。

執委會今天針對部分調查項目發表初步意見，認定X在使用介面「暗黑模式」（dark patterns）、廣告透明度和提供外部研究者取得資訊等3個面向違反「數位服務法」。

執委會指出，X讓付費者取得「藍勾勾」帳號認證，使企圖不良的帳號持有者得以濫用官方認證來欺騙一般用戶，也就是操縱介面設計的「暗黑模式」，對用戶在真實資訊下作出自由判斷的能力帶來負面影響。

此外，X未能提供可靠的、可被搜查的廣告檔案庫，反而建立取得資訊的障礙，造成廣告監管困難；對於合乎「數位服務法」的研究者，X也不讓他們取得平台持有的公共資訊，違反該法對網路平台要求的義務。

執委會資深官員在匿名背景簡報會上強調，這次的初步調查決定只針對前述案情，X所涉還有非法內容和極端言論因應處理能力等面向仍在持續調查中。

發表初步調查認定是歐盟「數位服務法」規定的調查程序之一，受調查對象將可據此提出反對意見或改善措施。一旦正式調查結果認定違反，將可處以最高達該公司全球營收6%的罰款。

除了X，執委會也依據「數位服務法」在今年2月宣布調查TikTok、3月立案調查阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress）、4月調查Meta，這些調查案件都在進行中。

Meta TikTok X 歐盟 社群媒體 阿里巴巴 馬斯克

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