美國智庫研究 全球在建風能與太陽能發電廠「3分之2位於大陸」

根據美國智庫「全球能源監測組織」今天發布的研究，全球目前興建中的大型風能及太陽能發電廠，有近2/3位於中國。中國燃煤發電比例也因再生能源發電容量激增而降至新低。

路透社報導，全球能源監測組織（Global EnergyMonitor, GEM）的報告發現，中國興建中的公用事業規模風能和太陽能發電容量達339百萬瓩（GW），占全球總量的64%，是排名第2美國40GW的8倍多。

報告作者表示，即使沒有更多水力發電，中國的建設速度也使在2030年底前，將再生能源發電容量增加2倍的全球目標「指日可待」，並呼籲中國明年在聯合國提高氣候承諾的目標。

總部位於雪梨的智庫「氣候能源金融」（ClimateEnergy Finance）上週指出，北京當局有望在本月提前6年實現其2030年目標，即安裝1200 GW的風能與太陽能設備。

全球能源監測組織研究分析師于愛群（Aiqun Yu）表示，如何消化大幅成長的再生能源，對中國以燃煤為中心的電網來說仍是一項挑戰，且需要加快發展輸電線。

儘管如此，根據氣候變遷科學與政策網站CarbonBrief今天發布的另一份分析報告，新增的容量近期已將再生能源發電量推至紀錄新高。

根據亞洲社會政策研究所（Asia Society PolicyInstitute）資深研究員勞里．糜偉（Lauri Myllyvirta）的分析，中國今年5月份發電量有53%來自燃煤，相較於去年的60%，創下歷史新低，而44%來自非化石燃料來源。

如果這項趨勢持續，中國的碳排量有可能已在去年達到高峰。

隨著中國大量新增發電容量，今年5月的太陽能發電量比例已上升至12%，風力發電量則上升至11%。其餘非化石燃料發電來源中，水力發電占15%、核能占5%、生質能占2%。

能源產業的碳排占中國總碳排量的40%，由於再生能源發電增加，這個產業的二氧化碳排放量5月下降了3.6%。

勞里．糜偉寫道：「如果目前快速的風能和太陽能部署持續下去，那麼中國的二氧化碳排放可能會繼續下降，使中國在2023年便達到碳排高峰。」

他的分析發現，5月的太陽能發電量相比去年同期成長創紀錄的78%，達到94兆瓦時（TWh）。