傳擬暗殺德軍火商CEO？克宮否認稱「假訊息」 德當局：嚴肅看待威脅

美國CNN和紐約時報11日報導，美國情報部門發現俄羅斯正針對歐洲各地支持烏克蘭的軍火公司高層，策畫一系列暗殺行動，德國軍火商萊茵金屬公司（Rheinmetall）執行長帕培格（Armin Papperger）就是目標之一。英國天空新聞報導，俄羅斯克里姆林宮已否認這項計畫。

俄方表示，這些消息是源自匿名消息人士的「假訊息」，不能認真看待。

五名美歐官員透露，美國情報部門及時通知德國安全部門，加強維安保護後阻止了俄方暗殺陰謀。即使俄方否認了這個消息，萊茵金屬公司的競爭對手亨索爾特（Hensoldt）也開始重新評估其維安措施。亨索爾特為烏克蘭使用的德國IRIS-T防空系統生產雷達科技。

亨索爾特一名發言人表示：「對我們而言，這是個再次審查我們本已經規格很高的維安標準的好機會。」

德國內政部表示，無法針對來自俄國的個別威脅細節發表評論。一名發言人說：「我們很嚴肅看待俄國侵略威脅顯著增加。」