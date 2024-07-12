陸海警船頻出沒大馬南海海域 連釣魚小船也遇到…漁民不勝其擾

南海主權爭議頻傳，同樣身為聲索國的馬來西亞雖稱未曾讓步國家主權，但中國艦艇從2013年起頻出沒於馬來西亞海域，漁民出海捕魚都會與海警船正面相遇，「連釣魚小船也遇到」，當地漁民不勝其擾。

南海是西太平洋一部分，海域面積達350萬平方公里，包括菲律賓、中國、台灣、越南、馬來西亞、汶萊等聲索方均存主權爭議，而南海兼具重要戰略位置與油氣開發等經濟利益，馬來西亞國家石油公司（Petronas）也在南海擁有鑽油平台，並進行石油探勘。

中國海警船出沒馬來西亞海域已非新鮮事，位居東馬的砂拉越（Sarawak）外海南康暗沙（South LuconiaShoals）海域，幾乎24小時都能看到中國海警船；馬來西亞國防部長卡立諾丁（Khaled Nordin）今年4月間證實中國海警船出現在砂拉越一帶海域。

新海峽時報（New Straits Times）等媒體報導，一艘馬來西亞漁船捕魚時發現中國海警船CCG5013今年3月30日起已在砂拉越一帶海域航行11天，漁民們對這艘突然出現並靠近漁船的中國海警船感到震驚，認為這是中國海警船加強對南海九段線的主權聲索象徵，其中包括馬來西亞的專屬經濟區（EEZ）和砂沙越海域的一部分。

馬來西亞海事執法機構巡邏艦槍魚號（KMMarlin）隨即從4月1日起到10日在獲報海域附近監督中國海警船，再由馬來西亞皇家海軍的近海巡邏艦吉蘭丹號（KD Kelantan）接替巡邏任務。

馬來亞大學（University of Malaya）國際與戰略研究系副主任藍中華（Lam Choong Wah）今天告訴中央社記者，中國海軍進逼大馬的南海海域達11年，中國海警船從2013年開始在大馬海域出沒，漁民出海捕魚都會遇到中國海警船，連釣魚的小船都會遇到，但即使近距離接觸，可能只有5公尺或10公尺，雙方也沒有任何的反應。

他說：「我們（馬來西亞漁船）繼續補魚，中國海警船持續監控，沒有爆發什麼『不愉快』情形」。

藍中華分析說，馬來西亞皇家海軍（RMN）或馬來西亞海事執法機構（MMEA）雖沒有進行驅離，但會持續監視，馬來西亞主要關注點在中國有否侵犯領海，如果在領海以外的問題就不大，這是馬來西亞官方的立場。

不過，他認為，即使馬來西亞國防部認為中國有侵犯海域，但舉凡處理兩國事務是屬外交部和首相署權責，多半就不會使用「侵犯」這麼重的詞彙，這也是矛盾之處。

南海緊張情勢升高，菲中南海爭議不斷，南海仲裁案屆滿8週年，海牙常設仲裁法院2016年仲裁認為中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。中國當年並未參與菲律賓單方面提起的仲裁案。

馬來西亞雖未捲入菲中爭議，認為要根據國際法透過平和與理性方法對話談判，儘早制定完成「南海行為準則」（COC），但仍對中國去年將東馬沙巴（Sabah）和砂拉越附近大部分海域納入新版標準地圖表達不滿，遞交抗議照會。

尤其，馬來西亞海域遼闊，中國海軍、海警艦艇多年擅闖砂拉越和沙巴海域，當地漁民也感到困擾。