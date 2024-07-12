作梗援烏抗俄激怒歐盟…匈牙利總理才見完普亭 北約峰會後又去見川普

匈牙利總理奧班結束於華府的北大西洋公約組織（NATO）峰會後，今天搭機轉赴佛羅里達州，會見前美國總統川普。

法新社報導，奧班（Viktor Orban）上週因與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面在歐盟內招致各國譴責，這次又跑去川普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）宅邸與對方會晤，恐進一步激怒歐盟內的夥伴。

匈牙利自7月起擔任歐盟輪值主席國。身為右派的奧班一直與川普互通聲氣，今年3月時已和可望獲共和黨提名參選2024年美國總統大選的川普見過面。

奧班今晚在社群媒體貼出與川普會面的合照，寫道「我們討論能促成和平的一些方法。今天最棒的消息是：他會解決這個問題！」但奧班沒在貼文裡講述更多細節。

2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，奧班常在歐盟內的援烏抗俄政策作梗。立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）曾統計，歐盟相關決策有41%曾被匈牙利擋過。

奧班本月稍早先前往基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會談，之後轉赴莫斯科與俄國總統普亭會談，還標榜是在進行結束俄烏戰爭的和平任務，遭歐盟內部撻伐。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）在北約峰會時說：「奧班未獲北約或歐盟授權進行任何形式的談判，他只能代表自己這樣做，但我不能苟同，也看不出此舉的意義。」