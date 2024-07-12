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反制平壤威脅 美韓簽署朝鮮半島核威懾核作戰指南

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國總統拜登今天在北大西洋公約組織（NATO）峰會期間與南韓總統尹錫悅進行雙邊會晤時表示，美國以全方位能力支持關於嚇阻北韓的承諾，包括核能力。

路透社報導，尹錫悅辦公室也表示，南韓與美國領袖還批准一份指導準則，來為朝鮮半島建立一套具延伸嚇阻力的整合系統，以反制北韓的核子和軍事威脅。

南韓國家安保室第一次長金泰孝在華府舉行的記者會上表示，這份指導準則，使得美國在朝鮮半島及其周邊地區部署核資產來嚇阻及回應北韓可能的核攻擊，獲得正式確認。

拜登（Joe Biden）和尹錫悅稍早發表聯合聲明，宣布簽署「朝鮮半島核威懾核作戰指南」。聲明寫道：「兩位總統重申彼此在兩國『華盛頓宣言』（Washington Declaration）中所做的承諾，強調北韓對南韓採取的任何核攻擊都將受到迅速、壓倒性且堅決的回應。」

強力主張南韓要有自身核軍備的南韓智庫「世宗研究所」（Sejong Institute）安全戰略專家鄭成長（Cheong Seong Chang）表示，這份新的核指導準則是重大進展，從根本上改變兩盟邦將如何回應北韓核威脅的方式。

不過他也說：「若要讓南韓感到完全有信心，唯一方式是美國承諾若北韓使用核武便會立即予以核報復，但問題是這根本不可能。」

北韓已公開推進其核武政策，將領土受威脅時得以使用核武納入法律，並在去年將發展核武能力寫入憲法。

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