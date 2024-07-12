阿根廷警匪槍戰波及…10歲男童命喪街頭 民眾聚集警局伸張正義

4名機車搶匪10日在阿根廷布宜諾斯艾利斯省搶奪一名員警的機車，警匪街頭追逐，一名10歲男童遭波及中彈，送醫不治。民眾聚集當地警察局，要求為孩童之死伸張正義。

這名男童當日傍晚和母親從阿佛亞內達區（Avellaneda）一處足球俱樂部離開時，被一名員警和試圖搶劫警員機車的搶匪間槍戰所困。男孩胸、背中彈倒地，送醫急救傷重不治。

開槍員警及16歲和18歲的兩名嫌犯目前都被拘留，其他兩名嫌犯在逃。當地民眾11日齊聚警察局前要求為男童伸張正義，以及加強警力維護安全。

然而，機車搶劫在阿根廷層出不窮，是竊賊尋求最快逃跑的搶劫方式，最少兩人同夥，在布宜諾斯艾利斯大都會區幾乎每天都在發生。「日報」（El Día）報導，以往機車搶劫直奔店家或銀行，近年來目標轉為街上路人，即使兒童和青少年都可能被搶，學生最常被行搶手機。

號角報（Clarín）報導，2024年初布宜諾斯艾利斯省平均每個月發生10起機車搶案，許多受害者遭搶後被殺，搶匪主要搶奪或偷竊汽車或機車。

為打擊逐漸猖獗的機車搶劫，阿根廷安全部長布爾瑞奇（Patricia Bullrich）提出多項應對方案，一為加重搶劫和機車搶劫罰則；二為加強機車零件鑑定，防止非法機車市場流通；三為透過公路過路費收費晶片，即時辯識車牌號碼，攔截可疑車輛。