快訊

林士傑遭槍殺案新進展！警在高雄仁武逮捕1男子 疑似口罩男落網

立院三讀打詐專法 詐騙刑責最重12年罰3億、網路平台可封網

阿根廷警匪槍戰波及…10歲男童命喪街頭 民眾聚集警局伸張正義

中央社／ 布宜諾斯艾利斯12日專電
4名機車搶匪10日在阿根廷布宜諾斯艾利斯省搶奪一名員警的機車，警匪街頭追逐，一名10歲男童遭波及中彈，送醫不治。 情境示意圖／Ingimage
4名機車搶匪10日在阿根廷布宜諾斯艾利斯省搶奪一名員警的機車，警匪街頭追逐，一名10歲男童遭波及中彈，送醫不治。 情境示意圖／Ingimage

4名機車搶匪10日在阿根廷布宜諾斯艾利斯省搶奪一名員警的機車，警匪街頭追逐，一名10歲男童遭波及中彈，送醫不治。民眾聚集當地警察局，要求為孩童之死伸張正義。

這名男童當日傍晚和母親從阿佛亞內達區（Avellaneda）一處足球俱樂部離開時，被一名員警和試圖搶劫警員機車的搶匪間槍戰所困。男孩胸、背中彈倒地，送醫急救傷重不治。

開槍員警及16歲和18歲的兩名嫌犯目前都被拘留，其他兩名嫌犯在逃。當地民眾11日齊聚警察局前要求為男童伸張正義，以及加強警力維護安全。

然而，機車搶劫在阿根廷層出不窮，是竊賊尋求最快逃跑的搶劫方式，最少兩人同夥，在布宜諾斯艾利斯大都會區幾乎每天都在發生。「日報」（El Día）報導，以往機車搶劫直奔店家或銀行，近年來目標轉為街上路人，即使兒童和青少年都可能被搶，學生最常被行搶手機。

號角報（Clarín）報導，2024年初布宜諾斯艾利斯省平均每個月發生10起機車搶案，許多受害者遭搶後被殺，搶匪主要搶奪或偷竊汽車或機車。

為打擊逐漸猖獗的機車搶劫，阿根廷安全部長布爾瑞奇（Patricia Bullrich）提出多項應對方案，一為加重搶劫和機車搶劫罰則；二為加強機車零件鑑定，防止非法機車市場流通；三為透過公路過路費收費晶片，即時辯識車牌號碼，攔截可疑車輛。

偷竊 搶劫 警察 阿根廷

延伸閱讀

足球美洲盃／哥倫比亞勝烏拉圭 將與衛冕軍阿根廷爭冠

法國橄欖球員遭控性侵施暴 在阿根廷被捕

足球美洲盃／衛冕差一步！梅西本屆首進球率阿根廷晉冠軍戰

南極寒流襲阿根廷創60年低溫 戰車開路搶救居民牛羊

相關新聞

克宮否認計畫暗殺德國軍火商CEO：假訊息

美國CNN和紐約時報11日報導，美國情報部門發現俄羅斯正針對歐洲各地支持烏克蘭的軍火公司高層，策畫一系列暗殺行動，德國軍...

作梗援烏抗俄激怒歐盟…匈牙利總理才見完普亭 北約峰會後又去見川普

匈牙利總理奧班結束於華府的北大西洋公約組織（NATO）峰會後，今天搭機轉赴佛羅里達州，會見前美國總統川普

阿根廷警匪槍戰波及…10歲男童命喪街頭 民眾聚集警局伸張正義

4名機車搶匪10日在阿根廷布宜諾斯艾利斯省搶奪一名員警的機車，警匪街頭追逐，一名10歲男童遭波及中彈，送醫不治。民眾聚集...

南海仲裁案8周年 菲警告不得以武力損害菲國家利益

菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）今天表示，菲律賓拒絕接受任何企圖損害菲律賓國家利益的舉動，尤其是在有爭議...

醜聞損形象…日自衛隊冒領補貼、收賄 將懲處200人

日本自衛隊近日連環爆出醜聞，涉及非法處理機密信息、冒領數千萬日圓補貼、與企業勾結收受賄賂等，日媒報導稱，日本防衛省計畫在...

美、加、芬組破冰船聯盟 極地地區抗衡中俄

美國一位高級官員表示，美國、加拿大和芬蘭將組成一個聯營企業建造破冰船，這項行動的目的在加強盟國的造船業，並在戰略性日益增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。