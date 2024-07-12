南海仲裁案8周年 菲警告不得以武力損害菲國家利益

菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）今天表示，菲律賓拒絕接受任何企圖損害菲律賓國家利益的舉動，尤其是在有爭議的南海動用武力。

近幾個月來，菲律賓與中國互控對方船隻在有爭議的仁愛暗沙採取了危險的行為。仁愛暗沙是位於南海馬尼拉200海里專屬經濟區內的環礁。

中國聲稱擁有幾乎整片南海的主權，這是每年船運貿易總額逾3兆美元的通道，菲律賓、越南、印尼、馬來西亞與汶萊也對部分南海區域宣稱擁有主權。

2016年，常設仲裁法院（Permanent Court ofArbitration）裁決中國對南海聲索的主權沒有法律依據。安約今天在「仲裁勝利第8年：共同追求西菲律賓海的海上安全」論壇上表示：「我們拒絕任何阻絕我方執行戰略任務單位的舉措，尤其是使用武力來脅迫並貶低菲律賓的國家利益。」

然而，安約表示，菲律賓「秉持和平的信念」。他說：「我們致力於透過對話與外交手段來解決與管控困難的問題。」

中國不接受常設仲裁法院2016年的裁決。

歐洲聯盟（EU）今天發布聲明紀念裁決出爐滿8週年，聲稱相關各方必須「尊重與履行這項裁決」。這項裁決具有「法律約束力」。

中國譴責歐盟發布這個聲明，聲稱歐盟忽視歷史與客觀事實，「公然支持」菲律賓侵犯中方主權的行徑。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）針對菲中南海爭議裁決出爐8週年發表聲明說，美國政府仍對中國在這個爭議海域的行動「深感關切」。

布林肯說：「我們持續呼籲中華人民共和國遵守2016年常設仲裁法院的裁決，停止危險和破壞穩定的行為。」