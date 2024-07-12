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莫迪會晤蒲亭 美大使提醒印度應重視美印關係

中央社／ 新德里12日專電

印度總理莫迪最近訪問俄羅斯，與俄羅斯總統蒲亭互動親密。美國駐印度大使賈西迪昨天在一場活動致詞，呼籲印度勿把美印關係視為理所當然而不予重視。

莫迪（Narendra Modi）8日至9日訪問俄羅斯，與蒲亭（Vladimir Putin）共同主持第22屆印俄年度峰會，再於9日至10日轉訪奧地利。

從莫迪在社群平台X貼出的照片可以看到，莫迪與蒲亭除了握手外，還相互擁抱，莫迪使用俄文在X發文；蒲亭9日頒發俄羅斯最高國家級榮譽「聖安德魯勳章」給莫迪，感謝他對俄印關係所做「貢獻」。

印度新聞信託社（PTI）報導，賈西迪（EricGarcetti）11日在德里出席一場活動時致詞說，美國與印度的關係深厚、長遠且日漸寬廣，但也呼籲印度勿把這樣的關係視為理所當然而不予重視。

賈西迪提到，他尊重印度的「戰略自主」路線，但也提醒，「發生衝突的時候沒有戰略自主這種事情」。

他說，現今這個相互聯繫的世界中，戰爭不再遙遠，人們不僅要支持和平，還要以具體行動制止不依和平規則行事的人肆意發動戰爭。

賈西迪這段發言，是在莫迪結束俄羅斯及奧地利之行不久、以及俄烏戰爭及以哈衝突仍在繼續之際所作。

國立清華大學印度中心副主任方天賜說，莫迪訪俄主要是為了確保俄羅斯能源供給、俄羅斯在印中邊界衝突保持中立，以及彰顯外交自主性等戰略考量。

印俄關係長期友好，可追溯至冷戰蘇聯時期。印度約有6成的外購軍事設備與技術來自俄羅斯。俄羅斯入侵烏克蘭以來，印度在「戰略自主」的姿態下，未曾點名譴責俄羅斯，不參與西方陣營的制裁行動，持續向俄羅斯購買原油。

有關世界各地的戰事或衝突，印度的立場多半是不選邊，表態支持和平、呼籲相關各方以對話及外交手段解決爭端。

印美關係相對年輕，兩國是在2012年美國總統歐巴馬政府提出「重返亞洲」戰略後才愈走愈近，並在雙方視中國為共同威脅之後進一步深化。

然而，印度對美國仍缺乏信任，這可追溯到1954年，美國與印度敵國巴基斯坦結盟，並曾在1971年印巴戰爭期間，派遣軍艦支援巴基斯坦。

美國2022年9月批准巴基斯坦的F-16戰機升級軍售案，且長年抨擊印度的人權及宗教自由紀錄，也讓印度政府感到不悅。

俄羅斯 印度 莫迪

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