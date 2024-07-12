快訊

113分科化學／又見非選魔王題！難度反映兩極 試題與解答看過來

高溫凌遲經濟損害大 投資開發潔淨能源是當務之急

換地方了！三軍儀隊15日起撤出中正紀念堂 演練移師地點曝光

拜登放話：中國若繼續支持俄羅斯 歐洲盟邦將削減對陸投資

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統拜登。路透
美國總統拜登。路透

美國總統拜登表示，若中國大陸繼續支持俄羅斯，歐洲盟邦準備削減對中國大陸的投資。

拜登11日重申，中國大陸並未直接供應武器給俄羅斯軍隊，但強調「如果他們提供俄羅斯資訊和產能」，不會在經濟上受益」。

他說，中國大陸國家主席習近平相信中國大陸的市場夠大，足以吸引歐洲國家等任何國家的投資，以換取歐洲的

承諾，但若中國大陸繼續幫助俄羅斯，「我們的一些歐洲盟邦將減少涉足的投資」。

這項發言是他對習近平深化與俄羅斯總統普亭關係的最新廣泛批評。俄羅斯已轉向伊朗與北韓取得無人機和彈藥，並向中國大陸取得零組件。

拜登也試圖展現自己的強大領導能力，「我準備好與任何一位世界領導人打交道」，包括習近平，「我正與習近平往來－我與他有直接接觸」。

俄羅斯 習近平

延伸閱讀

拜登北約峰會再口誤 盟國紛解圍為他領導力背書

1小時記者會力搏勸退聲浪 拜登誓言選到底

拜登：以哈戰爭應立即終結 以色列不得占領加薩

拜登稱最有資格勝選 坦言其他人也可能擊敗川普

相關新聞

說服選民「政治不是一樣爛」：英國新首相施凱爾與工黨重建信任之路

他的語氣不像是剛打了勝仗的將軍，反而更像負責災後重建的指揮官。他的用詞不像是剛剛在一起、對於未來充滿憧憬的新戀人，反而更像承諾「會好好對待你，絕不會跟你前任一樣」的伴侶。

南韓明年最低時薪將首度突破10萬韓元 中小企業叫苦

南韓當局已決議，明年最低時薪為10,030韓元（7.3美元，約新台幣237元），首度突破10萬韓元大關，引發南韓中小企業...

日本護衛艦「誤入」中國領海？北京要求徹查

日本共同社週四（7月11日）引述外交人士消息指出，7月4日曾有一艘日本海上自衛隊的護衛艦短暫駛入浙江附近的中國領海；在它接近12海裡的領海範圍時，中方多次對其發出警告，但日方加速駛入了中國領海，停留20分鐘左右。

拜登放話：中國若繼續支持俄羅斯 歐洲盟邦將削減對陸投資

美國總統拜登表示，若中國大陸繼續支持俄羅斯，歐洲盟邦準備削減對中國大陸的投資。

日本愛媛松山市土石流 住宅道路遭殃3人來不及逃

日本愛媛縣松山市綠町的住宅區附近今天凌晨4時前發生土石流，大量沙土湧入多間民宅與社區大樓，當地消防單位獲報有3人「來不及...

日「高度警惕」夏季停電：發電廠老舊 供電突然中斷的風險較高

日本經濟產業大臣齋藤健示警，今年夏季必須小心停電事故，因為日本仰賴較老舊的電廠發電，突然停電的風險較高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。