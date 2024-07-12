拜登放話：中國若繼續支持俄羅斯 歐洲盟邦將削減對陸投資

美國總統拜登表示，若中國大陸繼續支持俄羅斯，歐洲盟邦準備削減對中國大陸的投資。

拜登11日重申，中國大陸並未直接供應武器給俄羅斯軍隊，但強調「如果他們提供俄羅斯資訊和產能」，不會在經濟上受益」。

他說，中國大陸國家主席習近平相信中國大陸的市場夠大，足以吸引歐洲國家等任何國家的投資，以換取歐洲的

承諾，但若中國大陸繼續幫助俄羅斯，「我們的一些歐洲盟邦將減少涉足的投資」。

這項發言是他對習近平深化與俄羅斯總統普亭關係的最新廣泛批評。俄羅斯已轉向伊朗與北韓取得無人機和彈藥，並向中國大陸取得零組件。

拜登也試圖展現自己的強大領導能力，「我準備好與任何一位世界領導人打交道」，包括習近平，「我正與習近平往來－我與他有直接接觸」。