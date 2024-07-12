拜登放話：中國若繼續支持俄羅斯 歐洲盟邦將削減對陸投資
美國總統拜登表示，若中國大陸繼續支持俄羅斯，歐洲盟邦準備削減對中國大陸的投資。
拜登11日重申，中國大陸並未直接供應武器給俄羅斯軍隊，但強調「如果他們提供俄羅斯資訊和產能」，不會在經濟上受益」。
他說，中國大陸國家主席習近平相信中國大陸的市場夠大，足以吸引歐洲國家等任何國家的投資，以換取歐洲的
承諾，但若中國大陸繼續幫助俄羅斯，「我們的一些歐洲盟邦將減少涉足的投資」。
這項發言是他對習近平深化與俄羅斯總統普亭關係的最新廣泛批評。俄羅斯已轉向伊朗與北韓取得無人機和彈藥，並向中國大陸取得零組件。
拜登也試圖展現自己的強大領導能力，「我準備好與任何一位世界領導人打交道」，包括習近平，「我正與習近平往來－我與他有直接接觸」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言