日本護衛艦「誤入」中國領海？北京要求徹查

日本共同社週四（7月11日）引述外交人士消息指出，7月4日曾有一艘日本海上自衛隊的護衛艦短暫駛入浙江附近的中國領海；在它接近12海裡的領海範圍時，中方多次對其發出警告，但日方加速駛入了中國領海，停留20分鐘左右。

據中國官媒央視報導，中國外交部發言人林劍11日形容日方船艦的舉動「違法不當」，中方已提出嚴正交涉。林劍說日方「稱係技術性失誤」，並要求日本徹查、承諾類似事件不再發生。

該船名為「涼月號」，當時的任務是在公海上監控中國的軍事演習動態。在涼月號駛入中國領海的前一天，浙江海事局曾發布公告，在錢塘江口附近劃定範圍舉行實彈射擊，禁止船隻4日6時至5日22時期間駛入該特定海域。

共同社報導稱，日本自衛隊船艦駛入中國領海相當罕見。過去日本也曾派遣自衛隊船艦在東海監控中國航空母艦遼寧號的動向，但這類任務通常會遠離中國領海。

日本外交人士還透露，在此事件中，雙方都沒有使用去年設置的防務熱線來溝通，引發外界質疑熱線在危機管理中是否有效。11日的記者會上，日本官房長官林芳正稱不評論自衛隊的運作，避而不談此事件相關細節。

這次事件發生之後，中日之間曾舉行非正式的談話，其中有日本官員稱此事可能是「程序上的失誤」。不過，知情的中國人士說，中國政府認為日本此舉是「蓄意挑釁」，目前正蒐集、分析相關資訊；另一位中國安全專家則提到日方船員的技術水準，因此對於「誤入」的說法表示懷疑。

依照國際法，他國船隻有「無害通過」地主國領海的權利，除非它損及地主國的安全。日本依此主張，涼月號經過中國領海並不違法，但中國仍認為日方應照中國國內法規定，事先向中方取得許可。

共同社引述中國外交人士：「我不知道為什麼在兩國都尋求穩定關係之際，日本卻採取這種挑釁之舉。」

中國海警船連續203日駛入釣魚島海域

事實上，中國的船隻也曾駛入日本領海範圍。去年6月，日本防衛省表示有中國海軍測量船進入鹿兒島縣的屋久島沿海，引發日方強烈抗議。

除此之外，在中日兩國皆主張主權的島嶼附近海域，雙方時常起爭端。11日，中國海警局稱有1艘日本漁船10日曾「非法進入」釣魚島（日本稱為尖閣諸島）海域，因此中方「依法對其採取必要管控措施並警告驅離」。據共同社報導，日方巡邏船也曾要求中國船隻駛離。4日，中國亦曾以2艘日本漁船「非法進入中國領海」為由對其驅離。

共同社指出，今年以來中國公務船駛入尖閣諸島附近海域天數已達29日，且總計已連續203天出現在該海域，刷新最長連續紀錄。

近年來中日關係惡化，主要涉及島嶼主權、福島核廢水（日本稱核處理水，中國稱核污染水）排海，以及旅日中國學者和日本企業員工接連被中國逮捕等議題。

去年11月亞太經濟合作組織（APEC）舊金山峰會期間，中國國家主席習近平與日本首相岸田文雄曾會晤，同意以共同利益為基礎，尋求雙方「戰略互惠關係」；當時岸田呼籲中國應取消對日本水產品的進口禁令，並盡早釋放被中國逮捕的日本人。

日本防衛白皮書關注台海

除領土主權爭議外，日本及中國近年來也多是因台海議題發生齟齬。日本內閣會議週五（12日）批准今年度的防衛白皮書。據《日本時報》分析，白皮書提及台海議題的部分，是日本政府迄今發表過最強烈的評價，也是日方第一次稱中國對台灣的大規模軍演可能「顯示至少一部份的北京入侵戰略」。

「無法否認的是，由於中方增加這種軍事活動，可能加劇中國和台灣之間的軍事緊張。」白皮書還寫道，不能排除東亞也發生類似於俄羅斯侵略烏克蘭的「嚴重狀況」。

2021年，日本首度在防衛白皮書明確提到「台灣穩定」對日本的重要性。

日本把中國在印太區域的軍事舉動視為重大安全挑戰，這也促使日本的安保政策轉向，決定逐步提高國防預算至每年國民生產總值（GDP）的2%。在今年的防衛白皮書內，日本還特別以一個章節討論防衛能力與國防支出。

路透社指出，這次的日本防衛白皮書也談及中國持續擴張核武庫的隱憂，以及北韓、俄羅斯對區域安全帶來的問題。

（共同社、《日本時報》、路透社等）

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