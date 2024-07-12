守護北約價值觀 英相籲北約盟國增加國防開支

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天呼籲北大西洋公約組織（NATO）其他成員國拿出更多作為來增加各國國防開支，稱此舉是為了在一個「危險的新時代」守護北約的價值觀。

路透社報導，這是施凱爾上週就任英國首相以來參與的第一場國際峰會，他在演說中重申英國政府將制定一份藍圖，以達到國防開支占國內生產毛額（GDP）2.5%的目標，但他尚未制定具體的時程規畫。

當被問及美國總統拜登是否足夠適合爭取連任時，施凱爾多次避而未答。拜登稍早才發生口誤，錯將烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱作俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），對此施凱爾並未回應，轉而讚揚拜登在華府籌辦了一場成功的北約峰會。

施凱爾在記者會上表示：「這是場成功的會議，他主導一切，值得肯定。」

施凱爾試圖將焦點引導至北約峰會本身，稱北約32個成員國中，已有23國的國防開支占GDP的2%，但他強調「鑑於我們的安全面臨嚴重威脅，我們必須拿出更多作為」。

他說：「我們面臨來自俄羅斯的世代威脅，而北韓、伊朗等國家正助紂為虐。中東和北非的衝突愈演愈烈，中國帶來的挑戰、恐怖主義和國際制度，這些本該是因應作為的重點，卻正在遭到削弱。」

英國前保守黨（Conservative Party）政府今年4月發表的分析顯示，預計在2024至2025財政年度，英國符合北約標準的國防開支將占GDP的2.32%。