日本愛媛松山市土石流 住宅道路遭殃3人來不及逃

日本愛媛縣松山市綠町的住宅區附近今天凌晨4時前發生土石流，大量沙土湧入多間民宅與社區大樓，當地消防單位獲報有3人「來不及逃出」，仍在搜索失聯者。

日本放送協會（NHK）報導，松山市消防局表示，凌晨4時前，綠町的住宅區旁邊有一段寬50公尺、高度100公尺的山坡斜面崩塌，導致大量沙土湧入多間民宅與社區大樓。

事發現場位在松山城腳下，是住宅與社區大樓林立的地區。附近民眾也相繼通報瓦斯外洩，警消仍在確認狀況並疏散居民。

松山市政府在意外發生後針對清水地區1萬3226戶、2萬2062人發布警戒程度最高的「緊急安全確保」警報，呼籲民眾疏散到附近建築物或自家2樓以上，遠離山坡等。

氣象廳表示，松山市本月10日至今天上午8時的降雨量相當於往年1個月份的雨量。

土石崩落的山頂上座落著松山城的瞭望城樓。城樓東側的緊急車輛通道旁的牆壁，於2023年受到大雨侵襲受損後，本月展開修復工程，主要是沿山坡修建牆壁，工地覆蓋著藍色防水布。

NHK提到，這次土石流是從藍色防水布附近的斜坡崩塌。松山市政府將調查土石崩落的起點與原因。

松山市政府表示，受到土石流影響，松山城及連接到松山城的纜車暫停營業，前往瞭望城樓的4條道路也暫停通行。

NHK的直升機上午8時從松山市上空空拍的影像顯示，松山城座落的山頂附近，山坡像被削平一樣崩塌。沙土可能是伴隨倒下的樹木一同沿著斜坡流下，大量的棕色土石湧入民宅。

土石的痕跡擴及一棟社區大樓約4層樓高的位置，還有住戶的陽台欄杆受損，約6層樓高的地方有樹木纏繞的痕跡。

住在受災地區的民眾於清晨5時過後拍攝周邊住宅區的街道，可見被大量倒木與混濁的泥土侵襲，泥土高度達汽車輪胎的一半左右。

根據松山地方氣象台的說法，凌晨4時前，松山市內發布了大雨注意報，但未發布大雨警報或土石流災害警戒情報。

松山地方氣象台解釋，當時並未預測到土石流災害的危險程度指標「土壤雨量指數」會超過標準。