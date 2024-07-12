南海仲裁8週年 美日加澳等駐菲大使挺裁決結果

菲中南海爭議裁決出爐屆滿8週年，在南海緊張情勢升級之際，美國、日本、加拿大、澳洲等多國駐菲大使今天出席同場論壇，對2016南海裁決結果表達支持。

海牙常設仲裁法院2016年7月12日公布南海裁決，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

菲律賓智庫今天在馬尼拉舉辦「仲裁勝利第8年：共同追求西菲律賓海的海上安全」論壇， 美國、日本、澳洲、加拿大、法國等駐菲大使出席，許多專家學者也與會。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的區域，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。美國駐菲律賓大使卡爾森（MaryKay Carlson）致詞時表示，這項裁決確立了菲律賓在南海的合法權利，也為印太地區經貿活動的蓬勃發展提供了法律基礎。

卡爾森表示，南海是世界上最繁忙的航道之一，途經南海的年貿易總額估計逾3兆美元，南海魚類捕撈量占全球12%，估計每年可創造千億美元收入，支持百萬人生計和數百萬人的飲食需求。

卡爾森指出，正如菲律賓總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr）指經濟安全就是國家安全，仲裁裁決一直是菲律賓實現和平、繁榮願景的關鍵，美國堅定支持，且很自豪能與菲律賓站在一起，美菲關係已是美國最重要的國防夥伴關係之一，「我們的聯盟正持續壯大」。

卡爾森呼籲中國遵守裁決，並表示美國、菲律賓、日本、澳洲、加拿大和法國等國家，開展一系列多邊海上合作活動，展現前所未有的團結精神，日本與菲律賓相互准入所帶來的機會也令人感到鼓舞。

菲律賓與日本日前簽相互准入協定，允許在對方領土部署部隊訓練。菲律賓參謀總長布勞納（RomeoBrawner）表示，這項協定展現彼此維護基於規則的國際秩序、確保區域和平繁榮的共同承諾。這項協定類似於菲律賓已與美國簽訂的軍隊互訪協定（VFA）。

日本駐菲律賓大使遠藤和也致詞時表示，當國際法仍未完全被落實，促進尊重以規則為秩序的基礎至關重要。身為海上鄰國，日本和菲律賓在維護區域和平穩定方面，負有共同責任，日本和菲律賓處於交換戰略觀點的有利位置，日菲都是長期民主國家，也是美國盟友，彼此將為穩定和平做出貢獻。

加拿大駐菲律賓大使哈特曼（David Hartman）致詞時表示，先前中國對菲律賓船隻採取危險且破壞穩定的行動，菲律賓必須能夠行使航行自由，並在其專屬經濟區內享有其應有的主權權利。

他說，中國使用水砲等危險行動，撞擊或登上菲律賓船隻，使用武器癱瘓菲律賓船隻，傷害菲律賓人員的行為不符合國際法所規定的內容。這些破壞穩定的行為危及整個印太地區的和平與繁榮，所有致力於捍衛以規則為秩序的國際社會成員都有共同責任予以制止。

澳洲駐菲律賓大使劉海京（Hae Kyong Yu）則表示，面對南海局勢，菲律賓並非獨自面對，各界需要共同支持主權與規則的聲音，讓這些聲音產生共鳴，才能讓印太區域成為穩定、和平且繁榮安全的中心。