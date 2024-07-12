南海仲裁8週年 菲駐美大使：加強與美澳日關係

菲律賓與中國的南海爭議裁決屆滿8週年，在南海緊張之際，菲律賓駐美大使今天說，灰色地帶行動拉高局勢，但菲律賓將繼續保持最大限度克制，並加強與美澳日等理念相近國家的夥伴關係。

海牙常設仲裁法院2016年7月12日公布南海裁決，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

菲律賓智庫今天在馬尼拉舉辦「仲裁勝利第8年：共同追求西菲律賓海的海上安全」論壇， 美國駐菲律賓大使卡爾森（MaryKay Carlson）、日本駐菲大使遠藤和也、澳洲駐菲大使劉海京（Hae Kyong Yu）、加拿大駐菲大使哈特曼（David Hartman）、法國駐菲大使馮塔內（Marie Fontanel）等出席，許多專家學者與會。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的區域，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。談及區域緊張局勢，菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose ManuelRomualdez）視訊時表示，菲律賓應變措施更為自信，但中國侵略行為持續加劇，儘管灰色地帶的行動拉高緊張局勢，但菲律賓將繼續保持最大限度的克制。

羅慕德斯說，菲律賓將加強夥伴關係，包含與美國、澳洲、日本、加拿大及法國等志同道合的理念相近國家。

菲律賓與美國舉行大規模「肩並肩」聯合軍演，目的在加強兩軍互通性、彼此能力與信任合作。

羅慕德斯指出，這些數十年的友誼不僅對於國家安全和經濟安全至關重要，對於印太地區而言，仲裁的勝利更是共同追求安全穩定、信任與合作的燈塔指標。

他說，國際社會負責任的成員持續透過外交管道並採取多邊方式維護權利，加強有力的防禦態勢，政府堅定立場和強化安全能力，並與民間社會組織結合，「只有共同努力，我們才能成功確保所有人的安全、穩定、和平與繁榮」。