日本自衛隊爆發4大違紀懲處218人 海自幕僚長辭職

日本防衛大臣木原稔今天在內閣會議後記者會宣布，基於自衛隊爆發不當處理國家特定機密、騙取津貼、亂吃食堂、職權霸凌等4大不當行為，將對陸海空自衛隊共218人進行處分。其中違紀最多的海自幕僚長酒井良海將於19日辭職。

日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞報導，自衛隊一次處分超過200人相當罕見。

其中涉及特定機密的違紀事件，陸海空自衛隊合計發生58件，主要發生在海上自衛隊的護衛艦上，包括被發現沒資格查看相關訊息的自衛隊員，也能看到海自38艘艦艇的動向。

其中，在海自的3艘艦艇上，被發現沒有通過「適性評估」（有資格接觸特定機密）的隊員，被分配到與有資格隊員相同的任務。另在35艘艦艇上，儘管已經防止無關人員接近，但受到空間限制，沒有資格接觸相關資訊的隊員，仍舊能夠接觸到總結資訊的戰鬥指揮中心，目前尚未確認資訊是否有洩露至自衛隊外部的情況。

防衛省表示，特定機密的不當管理，是因為全體缺乏相關認識與教育，大約有2000名會接觸到特定機密的人士，將接受額外的適性評估。

另外，海自包括幹部在內的62人，實際上沒有潛水，卻以不當方式騙取潛水津貼。從還留有記錄的2017年4月開始，到前年的10月為止，總計5年半騙取了超過4300萬日圓津貼。

此外，海自包括幹部在內有22人，儘管不符合資格，依舊食用了只對住在基地的自衛隊員免費提供的餐食。到截至去年3月為止的3年期間內，被他們「白吃」的餐食費用總計約160萬日圓。

除此之外，在負責起草防衛政策的內部部門當中，有3名課長級以上的幹部職員存在「職權霸凌」行為，包括多次對下屬使用威嚇性語言和行動等。

針對這些違紀和詐欺行為，防衛省對117人採取最重免職的懲戒處分，並對事務次官、統合幕僚長等予以訓誡，合計218人受到處分。

由於督導不周，海自幕僚長酒井良海受到減薪1/30（一個月）的處分，防衛次官增田和夫等5人受到訓誡。增田又因為防衛省官員發生職權霸凌，自願減薪10％，時間為3個月。

防衛大臣木原稔自願退還1個月薪水。他表示，「對於破壞國民的信賴深表歉意，將負起責任，重新建立一個徹底保護資訊安全的系統」，但否認將會辭職。至於海自幕僚長的請辭，他則否認是遭到撤換。