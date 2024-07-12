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聚焦印太安全 20國參與澳洲「漆黑」軍演歷年最大

中央社／ 雪梨12日專電

隨著印太地區安全局勢升溫，20國的軍事人員參加由澳洲主辦的「漆黑」（Pitch Black）多國聯合軍演。這場大規模的空軍演習今天在澳洲北部展開，規模為43年來最大。

2024年「漆黑」演習7月12日至8月2日舉行，今年有20個國家、140架軍機、約4435人參與，在達爾文皇家空軍基地（RAAF Base Darwin）和丁達爾皇家空軍基地（RAAF Base Tindal）進行。

今年是菲律賓、義大利、巴布亞紐幾內亞、西班牙首次派遣戰機參與「漆黑」演習。

印太地區安全仍是演習的重點。演習總指揮、澳洲空軍准將羅賓森（Peter Robinson）表示：「在漆黑演習期間與夥伴國家一起訓練，表明我們對維持整個地區和平與穩定的共同價值的承諾。」

漆黑演習每兩年舉辦一次。2022年漆黑聯合軍演有來自各國2500名人員和100架飛機參與。參與國家包括澳洲、加拿大、法國、德國、印尼、印度、日本、馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、菲律賓、韓國、新加坡、泰國、阿拉伯聯合大公國、美國和英國。

演習 澳洲 空軍

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