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美將在德國部署長程飛彈 克宮：將致冷戰式對抗

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

德國總理蕭茲今天肯定美國決定定期在德國部署長程飛彈，此舉旨在增強對俄羅斯的嚇阻力。克里姆林宮則表示，這將導致俄羅斯與西方之間出現冷戰式的對抗。

法新社報導，華府此舉標誌著美國巡弋飛彈在20年後重返德國，並在蕭茲（Olaf Scholz）的社會民主黨（SPD）內部成員間引發批評聲浪。

蕭茲在華府召開的北大西洋公約組織（NATO）峰會上捍衛這項決定，對媒體表示：「這是一種嚇阻力，是維護和平的舉措，這是在正確時間做出的必要且重要的決定。」

美國昨天表示將從2026年開始對德國進行長程飛彈的「階段性部署」。

白宮表示，美方最終將尋求在德國永久部署這些飛彈，這些飛彈將比美國目前在歐洲的系統「射程顯然更遠」。

美國與德國政府透過聯合聲明表示：「行使這些先進能力將表明美國對北約的承諾，及美國對歐洲整體嚇阻力所做出的貢獻。」

不過，克里姆林宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）對國家電視台記者表示，美國在德國部署飛彈的決定標誌著「穩步走向冷戰」。

培斯科夫說：「冷戰時期直接對抗的所有特徵正在回歸。」

他還說，華府的決定給了俄羅斯一個理由「團結起來」，並實現俄羅斯在烏克蘭軍事行動的「所有目標」。

德國軍方沒有從地面發射的長程飛彈，只有可以從飛機發射的巡弋飛彈。

但這項消息在德國引發強烈抗議，美國在德國境內部署飛彈，令人回想起冷戰時期的痛苦記憶。

蕭茲所屬社民黨國會議員史泰格納（Ralf Stegner）表示，部署飛彈的決定可能會標誌著新「軍備競賽」的開始。

史泰格納警告：「這不會讓世界變得更加安全。反之，我們正在進入一個世界變得愈來愈危險的螺旋。」

德國極左派著名人物瓦根克內希特（SahraWagenknecht）向德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）表示，美國飛彈部署「增加了德國本身會成為戰區的危險性」。

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