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日本防衛白皮書提防中國 加強彈道飛彈防衛能力

中央社／ 東京12日專電

日本內閣會議今天通過2024年版防衛白皮書，內容強調日本面對二次世界大戰以來最嚴峻的安保環境，中國與北韓的活躍活動構成威脅，日本必須強化對彈道飛彈等防區外武器的防衛能力。書中也敘述台灣的軍事力量與防衛戰略。

2024年版防衛白皮書（簡稱白皮書）是反映2023年4月至2024年3月底為止的主要動向。書中刊登防衛大臣木原稔的看法指出，中國正在迅速增強軍事能力，在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊的東海及太平洋的活動愈發頻繁。同時，北韓強行持續核子武器與彈道飛彈開發，以及俄羅斯繼續入侵烏克蘭，並在包括北方領土等遠東地區持續活躍的軍事活動。俄中的飛機與艦艇聯合巡邏活動也已獲證實。

他表示，在二戰後最嚴峻且複雜的安全保障環境下，防衛省與自衛隊堅決貫徹保護國民的生命與和平生活，以及捍衛國家領土、領海、領空的任務，因此思考在國家安全保障戰略、國家防衛戰略、防衛力整備計畫的基礎上，持續推進政策。

木原指出，首先要做的是強化防衛力，重點在加強防區外打擊（Standoff Attack）防衛能力，以及整合防空反飛彈（IAMD）能力。為此要部署戰斧巡弋飛彈，以及12式路基反艦飛彈等各類飛彈，也計劃儘快建造神盾艦，加強對彈道飛彈的防護力。

他最後表示，令和6年是自衛隊成立70週年，也是防衛白皮書首次出版50週年，是自衛隊成立70週年的里程碑。白皮書特集一的主題是「自衛隊過去70年軌跡」。

白皮書重點之一是記述日本在7大重要領域，從根本上加強防衛能力。這7大領域包括「防區外打擊防衛能力」、「整合防空反飛彈能力」、「無人設備防衛能力」、「跨領域作戰能力」、「指揮控制與情報相關機能」、「機動部署能力與保護國民」，以及「持續性與強韌性」。

令和6年（2024年版）白皮書與去年版本基本架構類似，但充實重點項目，並在白皮書第2部第5章新增章節，說明日本自衛隊與美軍協調窗口「統合作戰司令部」。

白皮書第1部第1章概觀，記載有關國際社會迎來二戰後最大試煉、印度太平洋地區日益嚴峻的安全保障環境。第2章記載俄羅斯的侵略及烏克蘭的防衛。第3章記載各國的防衛政策。

有關中國，指出中國30多年來在不透明情況下持續增加國防經費，急速強化以核武、彈道飛彈，以及海上、航空戰力為中心的軍事實力，在質與量上都持續強化。預計2030年，中國將擁有超過1000發核彈頭。中國在戰艦與潛艦方面持續增產，建造第2艘完全國產的航空母艦「福建號」，持續研發戰機與無人機。

白皮書稱，中國的軍事動向引起日本和國際社會的嚴正關切，並構成迄今最大的戰略挑戰。日本應透過提升國力，以及與盟國、志同道合的國家合作來應對。

台灣方面，中國增加在台灣周邊的軍事活動，經常在台灣周邊海域與空域實施軍事演習。中國透過在台灣周邊的一系列活動，似乎企圖讓中國軍隊在這區域常態活動的狀況變成既定事實，並提升實戰能力。

白皮書也刊登總統賴清德就職演說照片，表示中美戰略競爭加劇，使得台灣緊張情勢升級。近年來，由於中國國力增強產生的權力平衡變化，美中在政治、經濟與軍事的競爭更凸顯。中國與台灣之間的軍事平衡，「急速朝對中國有利的方面傾斜」。台灣也以烏克蘭受到侵略為戒，努力強化自身防衛能力。

台灣海峽和平穩定對安全繁榮至關重要，因此日本等世界各國對台海情勢憂心急速升高。由於透過武力片面改變現狀是全世界共通的問題，日本將與盟友美國、志同道合國家及國際社會合作，密切關注情勢。白皮書中也特別分析台灣的軍事力，以及中台軍事力比較。

在防衛費方面，日本過去1年的歲出經費為7兆7249億日圓，契約經費為9兆3625億日圓，總計2023年度已達成「防衛力整備計畫」規劃的43.5兆日圓當中的42%。2024年度在補強該項計畫上，預料花費8.9兆日圓，為2022年（推出計畫年度）國內生產毛額（GDP）的約1.6%。

彈道飛彈 日本 自衛隊

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