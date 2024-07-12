日外交官看北約峰會：美歐印太安全不可分割成共識

北約峰會今天落幕，隨日相岸田參加峰會的外務省發言人北村俊博指出，此行雖然未直接談到台灣，但是岸田反覆強烈傳達東亞局勢的急迫性，及「北大西洋和印太安全不可分割」等訊息，已獲北約成員認可。

日本與北大西洋公約組織（NATO）自90年代初次接觸以來，一路持續互動，雙邊於2013年簽署的聯合政治宣言中，確立強化合作的立場。隨著烏克蘭戰爭爆發及中國可能犯台的疑慮加劇下，北約明顯升級與澳洲、日本、紐西蘭和南韓「印太4國」（Indo-Pacific4, IP-4）的關係。

要讓以集體防衛為核心的北大西洋組織，與遠在另一邊的印太安全掛鉤，除了眼前局勢，連續3年出席北約峰會的日相岸田文雄顯然出了不少力。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天就引述岸田近來強打的論述：「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」

北村俊博下午接受中央社訪問，分享對北約峰會觀察時說，日本多次向北約表達北大西洋和印太安全連動，及日本和北約合作的重要性。

「我們這次明確表示，北韓與俄羅斯的軍事合作進展令人十分憂心」，北村說。這不只惡化烏克蘭局勢，同時俄羅斯如果向北韓輸出先進科技，有助於北韓進一步發展飛彈及核武，影響東亞安全。

去年有消息傳出，北約有意今年在東京開設聯絡辦事處，相關安排已列入聯合公報草稿，但在法國反對下胎死腹中。報導稱，東京辦事處讓北京跳腳，不排除可能對法國等相關國家進行遊說。

一年過去，今年峰會也幾乎不見北約版圖擴大至印太地區的相關討論。北村對此表示，就他的了解，峰會並未提到成立東京辦事處。他強調，北約要不要在日本設立據點，是由北約方面決定。日本政府不會向北約推動這項議題。

強化情報共享合作方面，北村提到，日本與北約長期以來一直保持密切聯繫及共享資訊，由於雙邊正在推動「日本與北約訂製夥伴關係計畫」，內含16個領域的合作事項，為了促進相關合作，「這次我們決定建立一個機密訊息系統（confidential informationsystem）」，交換涉及16個領域的所有訊息。

北村所指的「日本與北約訂製夥伴關係計畫」（Individually Tailored Partnership Program，ITPP）內容洋洋灑灑，從網路防禦、海事安全、救災到強化韌性領域都包。

對於過去3天反覆出現的關鍵字中國，北村說，日本與北約對話時，一再表達日本政府的基本立場，一是問題應透過對話和平解決，二是必須發出明確訊息，呼籲避免任何單方面透過武力和脅迫改變現狀的行為，「這在現代社會是不允許的，也是我們試圖向全球任何國家傳達的訊息」。

北村透露，岸田晚間將由華府飛往德國。朝日新聞日前報導，岸田跟德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會談時，預料將啟動有關經濟安保的相關部會官員級協商。

報導指出，岸田希望跟意圖強化與中國經濟合作的德國進行協調，因應中國產能過剩問題及對重要礦產的出口管制。

話題轉到日本政府對台政策時，資深外交官北村答得謹慎。「不必多說，台灣是最重要、最珍貴的友人」，他說。台日合作及友誼源遠流長，也共享自由、民主等。在這些共同的價值基礎下，日本推動與台經濟交流和人民之間的聯繫，也希望持續這種立基於非官方關係的雙邊合作。