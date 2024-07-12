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禍不單行！貨櫃輪避行紅海卻遇非洲惡劣天候 航期延誤

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
法國達飛海運Benjamin Franklin號在比利時安特衛普港的檔案照。路透
法國達飛海運Benjamin Franklin號在比利時安特衛普港的檔案照。路透

特意避開紅海航線、繞行非洲南端的船隻正與惡劣天氣搏鬥，目前已經有一艘貨櫃輪擱淺，另一艘有40多個貨櫃落海。

南非部分地區近日遭遇極端的冬季寒潮襲擊，沿岸海域出現強風暴雨和大浪等惡劣天氣。全球第三大貨櫃航運業者法國達飛海運（CMA CGM）周四表示，本周稍早，該公司的Benjamin Franklin號因為南非沿海的意外惡劣天候損失了44個貨櫃，另有30個貨櫃受損。全球最大貨櫃航運商馬士基（Maersk）也表示，由於航行不順，有一艘船延後抵達開普敦。

非洲海岸線附近的暴風雨對想避行紅海繞道而來的船隻造成了破壞和威脅，尤其是貨櫃輪。本周稍早在開普敦西北部擱淺的一艘船，目前還在等待救援打撈。

跟蹤船隻抵達非洲南端好望角情況的數據也顯示了此一影響。全球最大船舶經紀公司旗下的克拉克森研究服務公司（Clarkson Research Services）的數據顯示，本周稍早抵達該地的深海貨櫃輪數量降至一天18艘，是至少去年10月以來最少。追蹤數據顯示，一些受影響的船舶暫停行程，等待惡劣天氣過去。其他船隻似乎選擇非洲海岸附近更遠的航線。

根據彭博資訊報導，隨著天氣條件的改善，南非附近交通應該能很快恢復正常。

貨櫃 非洲

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