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拜登談中俄關係︰與習近平有直接聯繫 目前沒理由與普亭會談

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登。法新社
美國總統拜登。法新社

美國總統拜登在北約峰會的個人記者會上，被問到與中國及俄羅斯的關係，指自己與中國國家主席習近平有長時間接觸，現在與對方亦有直接聯繫。至於俄羅斯總統普亭，拜登稱目前「沒有充分理由」與他會談。

拜登被問到與中俄關係時，他表示自己一直準備好與全球任何領袖接觸，重申自己自出任副總統起，與習近平相處的時間累計超過90小時，比其他世界領袖都還多，現在與對方也有直接聯繫。

他表示，中國必須明白，如果中國向俄羅斯提供資訊和能力，或與北韓合作幫助俄羅斯發展軍備，他們不會「在經濟上受益」。

至於俄羅斯總統普亭，拜登指普亭無意改變自己的行為，現在「沒有充分理由」與對方會談。拜登重申，會持續支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。

俄羅斯 拜登 普亭

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