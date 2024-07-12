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無懼中國外交勒索 瓜地馬拉咖啡轉銷台日韓

中央社／ 瓜地馬拉市11日專電

中國先前以禁止咖啡夏威夷豆進口，對瓜地馬拉進行外交勒索。經過一個多月努力，瓜國業者找到替代市場。超過100個貨櫃的商品會轉往台灣、日本、韓國等地。

瓜地馬拉駐世界貿易組織（WTO）代表團曾向中國代表團要求解釋為何禁止商品進口，但過去一個月遲遲沒得到回應。

瓜地馬拉「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，瓜地馬拉咖啡出口商協會（Adec）執行董事查維斯（Jose Chavez）表示，已有75個咖啡貨櫃運往台灣、新加坡、日本和韓國，包括在中國進口禁令後，5月底和6月初還在運輸過程中的咖啡，以及之後運出的其他貨櫃。其中大多數咖啡被日本接收，因為部分企業在日本有烘焙廠，可以在當地加工或儲存原物料。

查維茲也說，瓜地馬拉的咖啡豆常用來與他國的咖啡豆混裝，如果中國持續限制瓜地馬拉生豆進口，整條咖啡供應鏈同樣也會因為缺貨或斷貨而受影響，包括後續處理及加工的中國本地企業。

報導指出，先前被中國扣押的瓜國貨櫃是屬於FOB（Free On Board船上交貨）類別，是指賣方（瓜地馬拉業者）出貨後，由買方（中國業者）承擔貨物的費用、風險、損壞等，代表貨物已經屬於中國買方。中國的業者同樣受到禁令的衝擊，因此這些被扣押的貨櫃在協調後，也已轉往其他國家的港口接收。

至於夏威夷豆，瓜地馬拉國家夏威夷豆協會（Asomac）表示，目前還有8個貨櫃滯留在中國港口，因為這些貨櫃先前已在運輸途中，禁令發布後無法轉往其他地點。瓜國業者只能重新準備出口文件，加快手續，希望以較低價轉賣到其他國家的市場。

瓜地馬拉國家夏威夷豆協會也說，瓜國有70%的夏威夷豆銷往中國市場，30%銷往其他地區。在瓜地馬拉外交部協助下，雖然已與他國的潛在客戶取得聯繫，如印度是個潛在市場，但整體談判速度沒有這麼快。

根據瓜地馬拉國家咖啡協會（Anacafe）的統計數據，2022-2023年咖啡出口總值達9444萬美元。其中出口北美市場占49%，歐洲市場26%，亞洲市場22%，位居第三。

在亞洲市場中，出口日本最高占12%，韓國4%，台灣占

2%，中國也占2%。

咖啡 夏威夷豆 瓜地馬拉

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