每週1700人因COVID-19喪命 世衛籲高風險族群打疫苗

世界衛生組織（WHO）今天表示，目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）每週仍造成全球約1700人死亡，呼籲高風險族群繼續接種COVID-19疫苗。

法新社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）示警，COVID-19疫苗接種覆蓋率正在下滑。

他在記者會上說，儘管持續有人染疫病故，「數據顯示，醫療保健工作人員和60歲以上民眾的疫苗接種覆蓋率已經下降，而這兩種人屬於風險最高的族群」。

譚德塞表示：「世衛建議最高風險族群的民眾，在打完上一劑疫苗的12個月內，（再）接種一劑疫苗。」

世衛接獲通報的COVID-19病故總人數超過700萬人，不過咸信染疫死亡人數比這個數字高出許多。