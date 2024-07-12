下一步制裁陸？北約須假手盟邦

北約組織在華盛頓峰會宣言首度警告中國大陸停止支持俄羅斯侵略烏克蘭，北約秘書長史托騰柏格和白宮國安顧問蘇利文都提到以制裁應對大陸。但北約本身不實施制裁，必須假手盟邦和其他組織，後續發展仍有待觀察。

北約峰會聯合宣言稱大陸是俄羅斯侵烏的「關鍵支持者」，並稱大陸支持歐洲近來最大規模的戰爭，其利益「不可能不受負面影響」。

紐約時報指出，北約宣言含有隱性的威脅，即大陸對俄羅斯日益增長的支持會付出代價，雖然沒有具體說明為何，但正常的第一步會是經濟制裁，禁止中國大陸進入部分全球市場。

不過，史托騰伯格稱北約不是實施經濟制裁的組織，「這是盟邦、歐盟和其他機構要做的」。白宮國安顧問蘇利文則說美國將與歐洲盟友協調，「對參與這種活動的中國實體實施制裁」。

英國智庫「皇家國際事務研究所」研究員薩巴納德茲向紐約時報表示，她預期歐盟國家「會開始慢慢制裁中國企業，同時仔細權衡結果與潛在的反彈」。

不過，Politico Europe曾在五月底報導，歐盟的制裁需要成員國一致同意，這已妨礙歐盟對俄國採取更激進的行動，特別是匈牙利經常拖延或干擾提案，阻礙懲罰俄羅斯石油跟天然氣產業的嘗試。

匈牙利所獲陸資超越德法英三國總和，成了大陸在歐洲最大投資基地。匈牙利國家經濟部長馬頓十日剛表示，對於向中國大陸的電動車徵收臨時反補貼關稅，匈牙利不支持歐盟的保護主義和市場限制措施，這項舉措意味著會導致貿易戰，對任何一方不會有好處。

匈牙利這個態度，顯示歐盟要制裁大陸恐面臨阻礙。

另外，儘管北約正式宣告烏克蘭加入北約是「不可逆轉」的進程，卻還是沒提供烏方真正想要的確切加盟時間表。

烏克蘭儘管失望，卻不意外，因為北約一直認為必須等到戰爭結束才談加入，以免北約和俄羅斯和俄國正面衝突。