陸反擊北約：偏見、抹黑、挑釁

北約組織華盛頓峰會十日發表聯合宣言，除再次將中國大陸視為「威脅」，更首次譴責大陸是俄羅斯侵略烏克蘭的「決定性支持者」。大陸外交部昨日抨擊北約宣言涉及大陸的內容充滿偏見、抹黑和挑釁，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向北約方面提出嚴正交涉。大陸駐美、駐歐盟使館亦予以駁斥。

北約宣言稱大陸支持俄國侵烏，繼續對歐洲大西洋安全構成系統性挑戰。此外，「印太四國」日本、紐西蘭、澳洲及南韓首度加入北約聯合宣言。北約秘書長史托騰柏格表示，計畫本周與上述四國共同啟動人工智慧、網路安全、虛假訊息和威懾大陸相關項目，支持盟國與亞太夥伴舉行更多海上演習，因應大陸的安全挑戰。

對此，大陸外交部發言人林劍昨日抨擊，北約宣言渲染亞太緊張局勢，充斥冷戰思維和好戰言論。林劍並反指，俄製武器百分之七十二西方零部件來自美國公司，「不知美方對此作何解釋？」他還提到，美國及其盟友去年對俄貿易額高達一千三百多億美元，占俄國外貿的百分之十八。

大陸駐歐盟大使館則稱，大陸從未向衝突中任何一方提供致命性武器，一向嚴格管控軍民兩用物項。中俄之間正常貿易往來不針對第三方，也不應受外部干擾和脅迫。大陸駐美大使館表示，強烈反對北約詆毀大陸並引發「新冷戰」。

林劍還稱，北約將手伸向亞太，配合美國實施印太戰略，損害大陸利益，破壞亞太地區和平穩定，「不要在搞亂歐洲之後又來搞亂亞太」。