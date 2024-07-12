北約峰會批陸：俄侵烏關鍵支持者

在華盛頓舉行的北約峰會十日發表聯合宣言，預告烏克蘭加入北約是「不可逆轉」的進程，並稱中國大陸是俄羅斯侵烏的「關鍵支持者」，呼籲大陸立即停止提供俄國戰爭物資與政治支持。

紐約時報指出，這是北約首次加入美國行列，譴責大陸對俄羅斯的軍事支持。這對北約來說是個重大轉變，直到二○一九年，北約才正式提到北京令人憂心，而且僅用最溫和措辭。

宣言稱，大陸「支持歐洲近年來最大規模的戰爭，其利益和聲譽不可能不受負面影響」，並特別指名「中國對俄羅斯國防工業基礎的大規模支持」。

蘇利文揚言對陸制裁

白宮國家安全顧問蘇利文說，「如果中國這種支持繼續下去，將削弱與歐洲各國的關係，美國將與歐洲盟友協調，繼續對參與這種活動的中國實體實施制裁」。

北約組織秘書長史托騰柏格在記者會上表示，「北約峰會給中國的訊息非常強烈且明確，我們清楚界定中國支持俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的責任」。

史托騰柏格說，北約卅二個會員國經濟規模占全球經濟總量五成以上，大陸若持續幫助俄羅斯「將會影響其利益」，但北約並不是提出制裁的組織，仍要看個別會員國、歐盟或其他組織的決定。

他說，大陸支撐俄羅斯經濟，提供俄國組裝武器系統所需的設備、技術、微處理器和電子元件，如果大陸開始提供致命性武器，將會非常嚴重。

北約宣言指出，北京的野心和脅迫性政策，挑戰北約利益、安全和價值觀，俄中建立「上不封頂」夥伴關係，企圖削弱和重塑以規則為基礎的國際秩序，也加劇俄羅斯對鄰國、歐洲和大西洋的安全威脅，大陸應立即停止提供俄羅斯用於戰爭的物資與政治支持。

日韓紐澳首加入宣言

宣言也闡述印太地區對北約的重要性，歡迎與亞太夥伴加強合作。北約這份聯合宣言，日本、南韓、紐西蘭與澳洲「印太四國」首度加入。史托騰柏格說，這代表北約的改變，與四個印太夥伴密切合作，「認真看待中國」帶來的安全挑戰。

宣言還說，烏克蘭正走在加入北約「不可逆」的道路上，北約肯定烏克蘭入盟所需具備的民主、經濟和安全改革，並表示「當盟國同意且條件都符合時」，烏克蘭將收到入盟邀請。

史托騰柏格說，烏克蘭不會立即加入北約，但他堅稱這一定會在俄烏戰爭結束後進行，以確保俄羅斯永遠不會再攻擊烏克蘭。