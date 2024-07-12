北約將大陸視為「威脅」 陸：反對引發新冷戰

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）華盛頓峰會10日發表聯合宣言，除再次將大陸視為「威脅」，更首次譴責中國大陸是俄羅斯侵略烏克蘭的「決定性支持者」（decisive enabler）。大陸外交部昨（11）日抨擊北約宣言涉及大陸的內容充滿偏見、抹黑和挑釁，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向北約方面提出嚴正交涉。大陸駐美、駐歐盟使館亦予以駁斥。

北約宣言強調了對烏克蘭加入北約的承諾，並比以往更加強化了對大陸的措辭。內容指責大陸持續挑戰北約利益、安全、價值觀，稱大陸是俄對烏戰爭的「決定性支持者」，繼續對歐洲大西洋安全構成系統性挑戰。

此外，「印太四國」的日、紐、澳及南韓首度加入北約聯合宣言。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，為應對大陸構成的嚴峻安全挑戰，北約須加大與印太國家接觸，計畫本周與上述四國共同啟動人工智慧、網絡安全、虛假訊息和威懾大陸相關項目，支持盟國與亞太夥伴舉行更多海上演習。

對此，大陸外交部發言人林劍昨日在例行記者會上抨擊，北約宣言渲染亞太地區緊張局勢，充斥著冷戰思維和好戰的言論。林劍並反指，俄制武器72%的西方零部件來自美國公司，「不知美方對此作何解釋？」他還提到，美國及其盟友至今並未中斷對俄貿易，去年對俄貿易額高達1,300多億美元，占到俄外貿的18%。

大陸駐歐盟大使館則稱，大陸從未向衝突中的任何一方提供致命性武器，一向嚴格管控軍民兩用物項，包括民用無人機出口。中俄之間的正常貿易往來不針對第三方，也不應受外部干擾和脅迫。大陸駐美大使館表示，強烈反對北約國家利用地區熱點問題詆毀大陸並引發「新冷戰」。

林劍還稱，北約將手伸向亞太，與大陸周邊國家和美國盟友強化軍事安全聯繫，配合美國實施印太戰略，所作所為損害大陸利益。

北約 大使館 美國

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