因應中俄挑戰...加國宣布砸1.43兆採購12艘潛艦 巡弋區域曝光

加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）10日出席北約峰會時宣布，為強化北極區防禦態勢，因應中國與俄國的挑戰，已啟動潛艦採購程序，最多將購買12艘潛艦，總金額至少600億加幣（約新台幣1.43兆元），此舉讓加國國防預算達到GDP的2%。

布萊爾表示，「做為世界上海岸線最長的國家，加拿大需要一隻新的潛艦艦隊；今天我們跨出第一步，我們也會持續推進相關採購。新艦隊將讓加拿大在不斷變動的世界中捍衛主權，並為我們的夥伴與北約盟國的安全做出寶貴而又具有高價值的貢獻」。

因應中俄挑戰

加拿大政府10日發布新聞稿指出，由於北極持續暖化，造成「軍事能力不斷提升的外國行為體，更容易進入此一廣闊而又敏感的區域。到了2050年，北極可能成為歐洲與東亞間最有效的航運路線」。

面對俄國潛艦艦隊在大西洋、北極及太平洋展開廣泛地探測行動，中國也迅速地擴張水下艦隊，為因應這些新浮出的安全挑戰，加拿大政府正積極汰舊並擴大潛艦艦隊，以嚇阻威脅並控制海上通道。

現有維多利亞級潛艦過於老舊

事實上，該國現有的4艘維多利亞級潛艦已過於老舊，渥太華早在2023年4月就開始討論採購新型替代潛艦。雖然現有4艘維多利亞級潛艦的壽命估計尚有15至20年，但考慮潛艦生產需要較長時間，與廠商簽約宜早不宜晚。

早在北約峰會開幕以前，布萊爾就投書媒體，強調投資在潛艦上的金額將讓加國國防預算達到2%。不過，加國官方迄今仍未鬆口採購案的總金額，惟《渥太華公民報》先前曾報導，總採購金額為600億加幣。

國防預算將達GDP的2%

另據加國新聞稿，作為「加拿大巡邏潛艦計劃」的一部分，國防部目前正積極與廠商、潛在合作夥伴洽談，潛艦採購的正式資訊需求書將於2024年秋季發布，屆時廠商可具體掌握採購、交付及作戰能力等細節資訊。

加國新聞稿指出，新購得的潛艦須擁有匿蹤、致命性及部署北極等能力，與更長的航程與續航力，以確保加國能夠偵測、跟蹤、嚇阻並在必要時刻擊毀加拿大3大海域裡的對手。

「國防即時」表示，目前除瑞典紳寶有意以「遠征級」潛艦參與競標外，德國也希望加拿大能加入212CD聯合造艦計劃，西班牙、法國、日本及南韓的造船商也表達有意投標。