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越南國家主席蘇林訪寮國 送上20輛國產電動車

中央社／ 河內11日專電
越南國家主席蘇林。圖／歐新社
越南國家主席蘇林。圖／歐新社

越南國家主席蘇林今天訪問寮國時，致贈20輛越南生產的VinFast電動車給寮國，讓今年擔任東協輪值主席國的寮國在相關活動中使用，蘇林還載著寮國國家主席宋倫西索李斯試乘。

越南年輕人報（Tuoi Tre）今天報導，蘇林（ToLam）上午在寮國首都永珍（Vientiane）與寮國人民革命黨中央總書記、寮國國家主席宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）會談時，宣布送上20輛VinFast電動車。

寮國是今年東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，報導指出，越南送上這一批電動車，希望幫助寮國在擔任主席國期間成功籌辦各項相關重要活動。

贈車儀式在會談後緊接著登場，蘇林把象徵20輛VinFast電動車的鑰匙交給宋倫西索李斯，接著坐上駕駛座載宋倫西索李斯體驗試乘。

報導指出，越南送給寮國的這一批電動車是越南電動車製造商VinFast所生產的VF9，這是VinFast旗下目前最高規格的電動車。

實際上，VinFast的電動車對永珍民眾來說或許並不陌生，越南首家純電動計程車公司GSM智慧綠色行動股份公司，於2023年11月就使用VinFast電動車在當地提供載客服務。

蘇林於7月11日至13日期間依序赴寮國、柬埔寨進行國是訪問。這是蘇林自5月22日就任越南國家主席之後的首次外訪。

根據越通社（VNA）訊息，越南是寮國主要外資來源之一，越南在寮國有255項投資計畫、總投資額約55億美元。

VinFast在2022年7月15日正式宣布暫停銷售燃油車，專注投入電動車研發與製造。越南2023年汽車總銷量近37萬輛，越南民智報（Dan Tri）報導，VinFast當年在越南約賣出3.2萬輛，在各廠牌中排名第6。

東協 柬埔寨 計程車 越南

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