英防相：一年內完成戰略防衛檢討 歐洲優先於亞太

英國國防大臣希利表示，預計在一年內儘速完成「戰略防衛檢討」（SDR），首要目標是改革國防部及其所屬單位的運作方式，而北大西洋公約組織（NATO）和歐洲安全將優先於亞太區域。

希利（John Healey）是10日在華府參加北約峰會期間接受英國媒體採訪時作以上表示。5日就任的工黨政府一再強調歐洲安全的優先性，但對印太區域著墨有限。於同一天在國會大選落敗、失去執政權的保守黨政府則是在確認歐洲安全優先之餘，主張增加對印太區域的投資。

希利說，英國「太常承諾要在所有地方做所有事」。他指出，歐洲有戰爭、有俄羅斯的廣泛侵略性作為，英國對北約有條約義務，這些才是正確的英國首要優先領域，也將是SDR的核心。

他說，工黨政府將確保英國是北約在歐洲地區的領導國家，並讓英國再度成為全球最可信賴的民主盟友。

一般認為，一旦美國前總統川普（Donald Trump）於11月大選勝出、再度入主白宮，英國勢必得在北約和歐洲安全防衛扮演更吃重角色。川普曾揚言讓美國退出北約、放任俄羅斯對未善盡防衛義務的北約成員國為所欲為。

英國計畫透過北約峰會及即將於18日登場的歐洲政治共同體（EPC）峰會推動與歐盟簽署內容廣泛的新安全協定，領域擬涵蓋軍事、能源、工業、氣候、疫情、非法移民等。此外，工黨政府擬比照英國與法國2010年簽訂的蘭卡斯特宮條約（Lancaster HouseTreaties），與德國簽署雙邊安全防衛合作協定。

希利正與首相施凱爾（Keir Starmer）及外交大臣拉米（David Lammy）出席北約華府峰會。

值得一提的是，隨行的國家安全顧問、職業外交官巴羅（Tim Barrow）已獲告不會按保守黨政府規劃出任駐美大使。有豐富歐洲和俄羅斯、烏克蘭事務經驗的巴羅是保守黨政府施政方針「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR）幕後靈魂人物。2023年的更新版IR將印太區域定調為英國對外政策「永久支柱」。

有英國媒體詢問施凱爾，工黨政府對中國的政策為何。施凱爾重申，一如在選戰期間提出的，工黨的對中政策就是必要時合作，例如在氣候變遷等議題，必要時也會提出挑戰，且會提出「強健」挑戰。

工黨競選政見之一是上任後全面盤點英中關係。施凱爾指出，工黨政府將落實此政見，並依據盤點結果採取行動。

一如同樣名列競選政見的SDR，外界預期這項英中關係全面盤點恐耗時一年。施凱爾已預告下週啟動SDR，英中關係全面盤點何時展開則還不明朗；工黨在競選期間曾預告將在上任100天內啟動。

面對外界擔憂SDR執行時間恐長達一年，回應內外迫切挑戰恐是緩不濟急，希利重申，執行SDR才有可能確實理解問題並及時作出艱難決定，而國防將成為「任務導向」的工黨政府確保國家安全及經濟成長的重要基礎。

保守黨政府曾設定逐年提升防衛支出、至2030年達國內生產毛額（GDP）2.5％的目標。施凱爾則主張待SDR出爐再劃定提高防衛支出的時程表。他曾說，不會在政府其實沒錢落實特定政策時，假裝有錢。

希利另提到，SDR一大目標是對國防體系進行「深度」改革，而這顯然不是一年半載可完成的工作。