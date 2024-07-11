美國將在德國部署遠程導彈 德防長：川普也不會推翻

為了對歐洲的北約盟國提供保護，美國將加強這一地區的軍事威懾力。在周三（7月10日）結束的華盛頓北約峰會上，美國與德國發布聯合聲明宣布，從2026年開始在德國部署遠程導彈。初期為臨時性輪換部署，之後改為長期部署。

據德新社報道，將在德國部署的包括戰斧巡航導彈、SM-6防空導彈和新研發的超音速武器，後者比目前歐洲擁有的地基系統具有更遠的射程。戰斧巡航導彈的射程超過2000公里，與德國現有的金牛座系統一樣，它可以長距離向敵方區域低空飛行，摧毀包括指揮部、防空地堡和雷達設施等在內的重要目標。戰俘巡航導彈可以由艦船和潛艇搭載，而金牛座巡航導彈則只能由飛機發射。

聲明稱，轉移「這些先進能力」將顯示美國對北約的貢獻，以及提高歐洲威懾能力的努力。美國曾在德國部署有如此射程的遠程武器還是在上世紀90年代。烏克蘭戰爭爆發以來，美國總統拜登加大了在德國和歐洲的軍力存在，以更好地保護北約領土。

德國防長：川普也不會推翻

德國國防部長皮斯托利烏斯（Boris Pistorius）認為，計劃中在德國部署美國的遠程導彈武器系統同時是在敦促德國自行投資此類武器。他說，這些武器在德國的部署是臨時性的，會定期輪換，因此美國此舉明顯意在「期待我們自行投資研發和購買此類遠程武器。」「明年開始的臨時部署將給我們提供所需的時間。」他接著說。

皮斯托利烏斯還說，他認為即便川普成為下屆美國總統，也不會推翻在德國部署遠程導彈的計劃。他指出，歐洲存在「值得重視的（防衛）能力漏洞」，這是北約的規劃中確認的，「我很難想象，另一位總統會改變主意。」

川普在他上一屆任期中曾一再威脅要讓美國退出北約。在此次競選中，他重複了之前的指責，批評歐洲北約盟國的國防開支過低，警告有關國家如果軍費不達標，就不能指望美國為其提供保護。

莫斯科對美國在德國部署遠程武器的計劃做出回應，認為北約的軍事基礎設施在向俄羅斯邊境推進。俄羅斯國家媒體援引俄副外長謝爾蓋·札布科夫（Sergej Rjabkow）表示，在德國部署有關武器的決定，目的是損害俄羅斯的安全。

據塔斯社報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫周四表示，必須採取措施，遏制西方軍事聯盟。他指出北約的目的是壓迫俄羅斯，其最新舉動對俄羅斯是國家安全構成「嚴重威脅」。

(德新社、路透社、法新社）

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