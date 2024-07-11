中國4軍艦現身阿拉斯加外海 航入美國專屬經濟區
美國官員今天表示，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）巡邏艦「金波」在白令海例行巡邏時，在仍屬美國專屬經濟區（EEZ）範疇的國際水域遇到數艘中國軍艦。
美聯社報導，美國海岸防衛隊透過聲明表示，巡邏艦人員在阿留申群島（Aleutians）的安姆奇特卡海峽（Amchitka Pass）以北約200公里處，發現3艘中國軍艦。
不久之後，科迪亞克（Kodiak）海岸防衛隊航空站一架直升機的機組人員也在安姆克塔海峽（Amukta Pass）以北約135公里處，發現第4艘中國軍艦。
美國海岸防衛隊的聲明指出，這4艘中國軍艦「航行通過國際水域，但（這片水域）仍位於美國專屬經濟區內」，即從美國海岸線向外延伸200海里（約370公里）的區域。
根據美國海岸防衛隊第17區指揮官狄恩（Megan Dean），中國海軍船艦的行動符合國際規則與規範，美方船艦也現身應對「以確保美國在阿拉斯加周邊水域的利益不受侵擾」。
美國海岸防衛隊巡邏艦「金波」（Kimball）船身長127公尺，以夏威夷檀香山為基地。
這不是中國海軍船艦首次在阿拉斯加附近海域航行。2022年9月，金波在白令海（Bering Sea）發現中國飛彈巡洋艦；2021年9月，美國海岸防衛隊巡邏艦也在白令海與北太平洋，約距阿留申群島80公里處遇到中國船艦。
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