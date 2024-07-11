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南蘇丹外匯存底創新低 總統4年內第6度更換財長
非洲內陸國家南蘇丹總統基爾（Salva Kiir）宣布解雇僅任職4個月的財政部長。這是自2020年以來該職務的第6次人事異動。
路透社報導，基爾並未說明他為何解雇今年3月中旬才上任的丹尼爾莊（Awow Daniel Chuong），他已任命經濟學家鄧恩（Marial Deng）接任財長。
近年因社會動亂，南蘇丹的經濟狀況不佳。自2013年至2018年內戰以來，原油出口收入不斷減少。鄰國蘇丹爆發戰事，更導致近期出口受阻。
南蘇丹中央銀行總裁嘉蘭（James Alic Garang）5月警告，外匯存底創下歷史新低。國際貨幣基金（International Monetary Fund，IMF）預測，該國今年消費物價通膨率將高達54.8%。
南蘇丹於2011年脫離蘇丹獨立，基爾為首任總統。該國預計在今年12月舉行總統、國會及地方選舉。
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