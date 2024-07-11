仍在解決技術問題 「星際飛船」太空人恐滯留太空至8月

美國波音公司新一代太空船「星際飛船」（Starliner）傳出問題，工程團隊仍持續處理阻礙2名美國太空人返航的技術問題，他們現在可能必須在太空停留到8月中。

「星際飛船」6月6日首度成功載人升空，載送兩名太空人由佛州甘迺迪太空中心發射，平安抵達國際太空站，但發射前後都出現氦氣外洩問題，太空船反應控制推進器出毛病，停靠時試了兩次才成功。

衛報10日報導，搭乘「星際飛船」的美國太空人威廉斯（Sunita Williams）跟威爾莫（Butch Wilmore）自6月6日就一直待在國際太空站上。此次測試任務原本打算持續大約一周，但因推進器故障，接著是一系列的小規模氦氣外洩，引發了安全顧慮，讓解除對接數度推遲。

NASA在10日宣布，仍在執行測試，以確保「星際飛船」能如預期執行任務。儘管NASA認為「星際飛船」可以安全進行緊急疏散，但任務經理仍未準備好排定返航。

NASA的商業載人計畫經理史提克（Steve Stich）表示，「一些數據樂觀顯示，或許要到7月底，但我們會逐步跟進數據」。他說，「在開始著手解除對接和著陸之前，我們將有條不紊完成程序，包括跟署方進行返航飛行準備評估，這是一個非常標準的程序」。

史提克補充指出，在8月中旬的國際太空站例行組員輪調「有點」是該任務的「後續」，以避免軌道上過度擁擠，「顯然，在該次發射機會之前幾天，我們會需要讓布奇（威爾莫）和蘇尼（威廉斯）搭星際飛船回家」。他還說，目前有7名固定組員跟2名星際飛船太空人進駐的國際太空站，擁有充足的補給和資源，站上任何人都沒有風險。

史提克表示，這樣的安排給了工程團隊時間，對位於新墨西哥州NASA白沙（White Sands）測試設施的複製推進器進行地面火警評估，並可望在本週末前完成氦氣外洩問題處理。