岸田支持率再寫新低 日媒民調：4成民眾盼政黨輪替

日本首相岸田文雄內閣支持率較上個月下滑0.9個百分點，以15.5%再寫自民黨從2012年12月重返執政以來新低紀錄，也是連續兩個月民調寫新低。另有約4成受訪者期待政黨輪替。

日本時事通信社今天公布最新民調顯示，岸田內閣不支持率為58.4%，較上個月成長1.4個百分點；26%受訪者未表態。

被問到下次眾議院大選後的政府面貌，希望「政黨輪替」的受訪者以39.3%居冠，而有36.3%受訪者希望「以自民黨為主的政府繼續執政」。

有關下次眾議院大選時的比例代表選票會投給哪個政黨，自民黨以22.5%居冠、立憲民主黨以12.4%次之，接著是日本維新會6.3%、公明黨4.2%及共產黨3%。

在政黨支持率部分，16%受訪者支持自民黨、6.3%受訪者支持立憲民主黨、2.7%受訪者支持日本維新會、2.5%支持公明黨、2.3%支持共產黨；其他小黨支持率都不到1%。而無政黨支持傾向的比率高達64.1%。

這次民調以全日本18歲以上2000人為對象，在7月5日到8日採個別面訪方式實施，問卷有效回收率為58.4%。