瞄準北韓無人機 南韓將領先全球部署雷射武器

南韓國防採購計畫管理局今天表示，南韓今年將部署雷射武器擊落北韓無人機，成為全球第一個在軍事上部署和操作這類武器的國家。

路透社報導，南韓將這項雷射計畫稱為「星際大戰計畫」（StarWars project）。

南韓國防採購計畫管理局（DAPA）在聲明中說，由南韓軍方和韓華航太（Hanwha AeroSpace）研發、用以摧毀無人機的這款雷射武器不僅戰鬥力強，且成本低廉，每次發射只需2000韓元（約新台幣47元），且無形無聲。

南韓國防採購計畫管理局說：「我國正成為全球第一個部署和操作雷射武器的國家，這將進一步強化我國軍方對北韓無人機挑釁的回應。」聲明還說，這些武器未來在戰場上能夠「扭轉情勢」。

南韓國防採購計畫管理局發言人說，這些雷射武器能夠發出10至20秒的光束，燒毀無人機中的引擎或其他電子設備，藉此來擊落飛行中的無人機。

去年12月有5架北韓無人機進入南韓領空，促使首爾緊急出動戰機和攻擊直升機，並試圖將無人機擊落。這是自2017年來北韓首度祭出這類入侵行動。

美國表示，南北韓都朝對方領空派出無人機，違反了管理兩國共同邊界的停戰協定。

根據美國智庫蘭德公司（RAND），南韓、中國和英國等國家正競相開發和部署雷射武器。

雷射武器在對抗無人機及瞄準目標方面展現出巨大潛力，令各界對這些武器興趣濃厚。