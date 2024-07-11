快訊

獨／新青安「開鍘」違規者 年限、成數、利率最嚴版本出爐

美降息機率大增股市繼續嘉年華？專家：不見得是好事

鄭文燦收賄案「有人在聽｣ ！多年前監聽已被地主得知…桃檢分案辦

瞄準北韓無人機 南韓將領先全球部署雷射武器

中央社／ 首爾11日綜合外電報導

南韓國防採購計畫管理局今天表示，南韓今年將部署雷射武器擊落北韓無人機，成為全球第一個在軍事上部署和操作這類武器的國家。

路透社報導，南韓將這項雷射計畫稱為「星際大戰計畫」（StarWars project）。

南韓國防採購計畫管理局（DAPA）在聲明中說，由南韓軍方和韓華航太（Hanwha AeroSpace）研發、用以摧毀無人機的這款雷射武器不僅戰鬥力強，且成本低廉，每次發射只需2000韓元（約新台幣47元），且無形無聲。

南韓國防採購計畫管理局說：「我國正成為全球第一個部署和操作雷射武器的國家，這將進一步強化我國軍方對北韓無人機挑釁的回應。」聲明還說，這些武器未來在戰場上能夠「扭轉情勢」。

南韓國防採購計畫管理局發言人說，這些雷射武器能夠發出10至20秒的光束，燒毀無人機中的引擎或其他電子設備，藉此來擊落飛行中的無人機。

去年12月有5架北韓無人機進入南韓領空，促使首爾緊急出動戰機和攻擊直升機，並試圖將無人機擊落。這是自2017年來北韓首度祭出這類入侵行動。

美國表示，南北韓都朝對方領空派出無人機，違反了管理兩國共同邊界的停戰協定。

根據美國智庫蘭德公司（RAND），南韓、中國和英國等國家正競相開發和部署雷射武器。

雷射武器在對抗無人機及瞄準目標方面展現出巨大潛力，令各界對這些武器興趣濃厚。

北韓 南韓 國防

延伸閱讀

尹錫悅會岸田文雄 批俄羅斯北韓合作威脅國際安全

野柳石光夜訪女王受歡迎 延長1周水幕噴泉加碼無人機秀

不願見到俄羅斯與北韓走近？陸大使：樂見雙方發展關係

200年一遇！南韓遭滂沱大雨襲擊釀4死 水深及腰民眾涉水而行

相關新聞

梅西懷抱的嬰兒：16歲天才球星亞馬爾，西班牙隊的青春風暴

「兩個傳奇的開始。」2024歐洲國家盃即將迎接決賽，經過台灣時間7月10日、11日兩場搏鬥之後，決定了將由西班牙和英格蘭爭冠。當中，從小組賽階段一路6戰全勝的西班牙，在本屆被戲稱為「童工隊」，原因是陣中球員亞馬爾（Lamine Yamal）才16歲，他在準決賽對陣法國時轟入的無解世界波讓他受到全球矚目。賽後，亞馬爾嬰兒時期與阿根廷球王梅西（Lionel Messi）一同拍攝慈善月曆的合照，旋即攻佔了各大國際媒體版面。合照是由亞馬爾的父親上傳，加上文字「兩個傳奇的開始」（Beginning of two legends）。神奇的巧合同框，如今看來有著世代延續的強烈意涵；事實上本屆歐國盃也標記了足壇時代的交替，在C羅等傳奇球星接近離場之際，陣中有著多名金童小將的西班牙正以「青春風暴」之姿強勢崛起。

俄國與北韓再成「鐵血戰友」，中韓美會怎麼做？

上個月俄國總統普丁（Vladimir Putin）出訪北韓（朝鮮），和金正恩簽署了全面戰略夥伴關係協議，簽字儀式上，金正恩呼應普丁，強調兩國將加強關係、共同對抗西方，特別是美國霸權和其帝國主義政策。該協議也強硬表明若朝俄任一方遭受武裝侵略，另一方將用盡所有手段提供軍事和其他援助。

波音737又出事！維修技師犯1致命錯誤 慘遭引擎吸入捲死

波音飛機近期事故頻傳。伊朗日前發生一樁悲劇，維修人員完成飛機的日常維護後，發現有工具忘記帶便返回去拿，結果慘遭飛機引擎吸入捲死。

瞄準北韓無人機 南韓將領先全球部署雷射武器

南韓國防採購計畫管理局今天表示，南韓今年將部署雷射武器擊落北韓無人機，成為全球第一個在軍事上部署和操作這類武器的國家。

英法選舉結果 對美國的教訓啟示

歐洲的法國與英國這幾天分別都有選舉，結果卻各異；英國的工黨不出所料的大勝，得到的席次412席，是自1997年以來，執政黨...

日本2公司涉造假船用引擎油耗數據 時間逾20年

日本日立造船公司5日宣布，兩間子公司涉嫌造假船用引擎油耗數據，總計數量1364台，時間長達20年以上。日本政府國土交通省...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。