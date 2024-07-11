波音737又出事！維修技師犯1致命錯誤 慘遭引擎吸入捲死
波音飛機近期事故頻傳。伊朗日前發生一樁悲劇，維修人員完成飛機的日常維護後，發現有工具忘記帶便返回去拿，結果慘遭飛機引擎吸入捲死。
根據《圖片報》、《印度時報》等外媒報導，一架波音737客機本月初抵達伊朗恰巴哈科納拉克機場，乘客和機組人員下機後，維修人員便開始進行日常維護作業。
維護完成後，工作人員照常在引擎周圍設置好安全區域，才在開啟整流罩襟翼的狀態下測試右側引擎的運轉。然而一名維修技工把工具忘在引擎上，便跑回去拿，下一秒運轉中的引擎就把他吸了進去，並起火燃燒。
儘管機場消防隊迅速撲滅火勢，但維修技工已不幸身亡。
這場悲劇發生後，此客機停飛一週整修，伊朗航空當局也下令調查此事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言