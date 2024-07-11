波音737又出事！維修技師犯1致命錯誤 慘遭引擎吸入捲死

「兩個傳奇的開始。」2024歐洲國家盃即將迎接決賽，經過台灣時間7月10日、11日兩場搏鬥之後，決定了將由西班牙和英格蘭爭冠。當中，從小組賽階段一路6戰全勝的西班牙，在本屆被戲稱為「童工隊」，原因是陣中球員亞馬爾（Lamine Yamal）才16歲，他在準決賽對陣法國時轟入的無解世界波讓他受到全球矚目。賽後，亞馬爾嬰兒時期與阿根廷球王梅西（Lionel Messi）一同拍攝慈善月曆的合照，旋即攻佔了各大國際媒體版面。合照是由亞馬爾的父親上傳，加上文字「兩個傳奇的開始」（Beginning of two legends）。神奇的巧合同框，如今看來有著世代延續的強烈意涵；事實上本屆歐國盃也標記了足壇時代的交替，在C羅等傳奇球星接近離場之際，陣中有著多名金童小將的西班牙正以「青春風暴」之姿強勢崛起。

2024-07-11 14:02