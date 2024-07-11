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日本南海電鐵電車事故 往來關西機場列車暫停駛

中央社／ 東京11日綜合外電報導

日本南海電鐵電車今天在一處平交道跟貨車發生碰撞，雖然無人受傷，但造成往來關西國際機場的機場線列車及特急列車Rapi:t（德語，意指快速）等暫時停駛，不清楚何時復駛。

日本富士新聞網報導，事故發生在上午10時過後，警方獲報「電車已停下，似乎跟貨車發生碰撞」。

警方與南海電鐵表示，發生碰撞的是一輛約4噸重貨車，及正要從關西機場前往難波站的機場快速電車。電車上搭載約400名乘客，無人受傷，但意外發生後乘客已被引導下車，沿鐵軌步行到最近的泉大津站。

電車上男性乘客表示，聽到撞擊聲後電車緊急煞車，突然看到卡車在窗邊，接著跟電車發出像事故般的聲響。

男性乘客說，大家都發出尖叫聲，然後因為電車急煞身體晃動。車內座位因為有很多外國觀光客全滿，也有很多帶著行李箱的乘客。

截至今天下午1時止，這起事故造成南海線泉大津站到貝塚站區間停駛，機場線全線、特急列車Rapi:t及特急列車南方號也都停駛，目前不清楚何時復駛。

南海 關西機場

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