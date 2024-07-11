日本2公司涉造假船用引擎油耗數據 時間逾20年

日本日立造船公司5日宣布，兩間子公司涉嫌造假船用引擎油耗數據，總計數量1364台，時間長達20年以上。日本政府國土交通省對此已分別於7月8日及10日赴兩間子公司調查。

綜合日本電視台、朝日新聞及讀賣新聞日前報導，日立造船7月5日對外公布，兩間子公司涉及造假1364台引擎油耗測試數據，時間長達20年以上。

這兩間子公司分別是位於熊本縣的日立造船海洋引擎公司（Hitachi Zosen Marine Engine），以及位於廣島縣的IMEX公司。兩間公司主要業務都是製造船用引擎。

日立造船表示，已確認日立造船海洋引擎1999年後出貨的950台受調查引擎，全數都有竄改油耗測試數據。

至於IMEX的部分，則是在1999年9月起出貨的414台引擎竄改油耗數據，其中95%出貨量提供給外國籍船隻。

國土交通省已在7月8日赴日立造船海洋引擎的工廠進行調查，接著又在10日依海洋污染防止法前往IMEX總公司調查。由於造假油耗數據時間跨度逾20年，國土交通省將確認整個過程並嚴正因應。

另外，專門製造船舶等引擎的IHI原動機（IHIPower Systems），今年4月也被確認造假數據，國土交通省已要求日本19家船用引擎製造公司調查有無違規，並在9月底提出相關報告。