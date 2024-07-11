日本九州水泥廠疑船上貨物爆炸 7人受傷送醫

上個月俄國總統普丁（Vladimir Putin）出訪北韓（朝鮮），和金正恩簽署了全面戰略夥伴關係協議，簽字儀式上，金正恩呼應普丁，強調兩國將加強關係、共同對抗西方，特別是美國霸權和其帝國主義政策。該協議也強硬表明若朝俄任一方遭受武裝侵略，另一方將用盡所有手段提供軍事和其他援助。

2024-07-11 09:42