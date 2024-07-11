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日本九州水泥廠疑船上貨物爆炸 7人受傷送醫

中央社／ 東京11日綜合外電報導

位於日本福岡縣的宇部三菱水泥公司（Mitsubishi UBE CementCorporation）九州工廠，今天上午10時前發生靠岸中的船隻貨物爆炸，造成7人受傷送醫意外。

日本放送協會（NHK）報導，消防單位表示，研判船上貨物發生爆炸，但沒有引發火災。

消防單位表示，上午接獲「船隻發生爆炸有人受傷」的通報，船上7名傷者已被送往醫院接受治療，目前正在確認傷者傷勢。

第7管區海上保安部表示，發生爆炸的船隻是「第十英裕丸」。

讀賣新聞報導，警方表示，發生爆炸的船隻排水量約500噸、長度約60公尺，船上載運的物品為土石。

宇部三菱水泥表示，九州工廠靠岸船隻發生爆炸，雖然傳出有人受傷，但正在確認詳細狀況。

在事發現場附近公司上班的20多歲男性說，不到上午10時聽到巨響，也感受到搖晃，沒想到竟然發生爆炸。

三菱 日本 爆炸

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