日本九州水泥廠疑船上貨物爆炸 7人受傷送醫
位於日本福岡縣的宇部三菱水泥公司（Mitsubishi UBE CementCorporation）九州工廠，今天上午10時前發生靠岸中的船隻貨物爆炸，造成7人受傷送醫意外。
日本放送協會（NHK）報導，消防單位表示，研判船上貨物發生爆炸，但沒有引發火災。
消防單位表示，上午接獲「船隻發生爆炸有人受傷」的通報，船上7名傷者已被送往醫院接受治療，目前正在確認傷者傷勢。
第7管區海上保安部表示，發生爆炸的船隻是「第十英裕丸」。
讀賣新聞報導，警方表示，發生爆炸的船隻排水量約500噸、長度約60公尺，船上載運的物品為土石。
宇部三菱水泥表示，九州工廠靠岸船隻發生爆炸，雖然傳出有人受傷，但正在確認詳細狀況。
在事發現場附近公司上班的20多歲男性說，不到上午10時聽到巨響，也感受到搖晃，沒想到竟然發生爆炸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言