快訊

下周會有颱風嗎？專家指可能性應該不低、曝影響台灣機率

再爆食安！高雄肉品批發商過期肉混裝出售 爆高檔飯店也受害

鄭文燦涉收賄風暴持續延燒 警界「鄭家軍」想撇清為時已晚？

空姐遭家暴想不開卻被杜拜拘捕！愛爾蘭緊急介入救公民：不是罪犯

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
阿聯酋航空28歲愛爾蘭籍空服員托伊（Tori Towey）因家暴在阿聯杜拜想不開，慘遭當局逮捕並限制出境。圖╱取自民間團體「杜拜拘留」
阿聯酋航空28歲愛爾蘭籍空服員托伊（Tori Towey）因家暴在阿聯杜拜想不開，慘遭當局逮捕並限制出境。圖╱取自民間團體「杜拜拘留」

阿聯酋航空（Emirates）28歲愛爾蘭籍空服員托伊（Tori Towey）日前因遭遇嚴重家暴而在阿聯杜拜想不開，送醫被救回後竟被當地警方依「意圖輕生」及飲酒等罪嫌起訴並限制出境，被困在阿聯回不了家。最新消息指出，愛爾蘭政府緊急介入後，托伊的旅行禁令已獲解除。

衛報等報導，現年28歲的空服員托伊，在遭遇嚴重家暴留後，一度因為想不開試圖結束自己生命，最後在鬼門關被救回，但她卻因此被杜拜警局依「意圖輕生」及「飲酒」罪嫌起訴逮捕，甚至被限制出境，無法返回愛爾蘭家鄉。

根據民間團體「杜拜拘留」（Detained in Dubai）說法，托伊稱記得自己輕生後被送上救護車，在醫院被警察叫醒，隨後被帶往警局進行數小時筆錄，才得以回到自己的租屋處。托伊隨即訂了機票，準備離開杜拜，返回愛爾蘭老家休養，卻在抵達機場後，被告知自己被禁止出境。

愛爾蘭眾議員麥當勞（Mary Lou McDonald）9日已在國會提出此案，並要求總理哈里斯（Simon Harris）緊急介入，讓飽受煎熬的托伊盡快回家。

對此，愛爾蘭總理哈里斯10日下午在國會發表談話時表示，剛剛獲悉托伊的旅遊禁令已解除，一旦她準備好，大使館將立即送她前往機場，使館也將持續跟進該案進展，希望托伊回到愛爾蘭，稱她不是罪犯，而是性暴力的受害者。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

家暴 愛爾蘭 杜拜

延伸閱讀

外籍航空也搶市！阿聯酋航空推機票優惠 轉機超過24小時還可免費住飯店

NBA／闊別7季重返老東家！哈里斯2年5200萬美元加盟活塞

黃山料稱抵擋家暴才是合適伴侶 衛福部發聲：暴力零容忍

獨／昔吃廚餘維生！準歌后蔡家蓁母遭家暴 罕吐愧疚情

相關新聞

俄國與北韓再成「鐵血戰友」，中韓美會怎麼做？

上個月俄國總統普丁（Vladimir Putin）出訪北韓（朝鮮），和金正恩簽署了全面戰略夥伴關係協議，簽字儀式上，金正恩呼應普丁，強調兩國將加強關係、共同對抗西方，特別是美國霸權和其帝國主義政策。該協議也強硬表明若朝俄任一方遭受武裝侵略，另一方將用盡所有手段提供軍事和其他援助。

日本九州水泥廠疑船上貨物爆炸 7人受傷送醫

位於日本福岡縣的宇部三菱水泥公司（Mitsubishi UBE CementCorporation）九州工廠，今天上午1...

空姐遭家暴想不開卻被杜拜拘捕！愛爾蘭緊急介入救公民：不是罪犯

阿聯酋航空（Emirates）28歲愛爾蘭籍空服員托伊（Tori Towey）日前因遭遇嚴重家暴而在阿聯杜拜想不開，送醫...

尹錫悅會岸田文雄 批俄羅斯北韓合作威脅國際安全

正在美國華府出席北大西洋公約組織（NATO）峰會的南韓總統尹錫悅，當地時間10日與日本首相岸田文雄雙邊會談，對俄羅斯與北...

菲律賓發生規模7.1地震 未發布海嘯警報

根據美國地質調查局（USGS）數據，菲律賓當地時間11日上午10時13分發生規模7.1強震，震央位於棉蘭老島摩羅灣、三寶...

日本護衛艦一度駛入中國領海 日媒：相當罕見

日本防衛省的消息人士透露，海上自衛隊涼月號護衛艦本月4日一度航行於中國浙江省外海的中國領海，當時中國艦艇在周邊海域進行飛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。