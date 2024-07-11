尹錫悅會岸田文雄 批俄羅斯北韓合作威脅國際安全

正在美國華府出席北大西洋公約組織（NATO）峰會的南韓總統尹錫悅，當地時間10日與日本首相岸田文雄雙邊會談，對俄羅斯與北韓緊密合作嚴重威脅國際安全表達憂心。

據南韓總統辦公室轉述，尹錫悅與岸田文雄會談約35分鐘，雙方都對俄羅斯與北韓就軍事、經濟強化合作表示憂心，再次確認會透過緊密合作因應俄國和北韓違反聯合國安理會決議的問題。

尹錫悅表示，俄羅斯與北韓近期簽訂全面戰略夥伴關係條約，對東北亞乃至國際安全造成嚴重威脅，在日益緊張的國際安保情勢下，日本與南韓連續3年獲邀以印太4國（IP4）身分參與北約峰會，在戰略上意義更重大。

尹錫悅說，俄羅斯與北韓更加緊密合作，證明美日韓在大衛營（Camp David）達成的三邊協議有多重要，希望透過與北約會員國的合作，使友邦意識到北大西洋與東北亞安保無法分割，強化團結因應。

除岸田外，尹錫悅抵達華府後也與德國、加拿大、捷克、荷蘭、瑞典、芬蘭等國領袖會面，強調合作因應俄羅斯和北韓威脅的重要性。

此外，南韓國家安保室第一次長金泰孝向媒體表示，美國白宮同意有必要舉行場邊會談，除美國總統拜登（Joe Biden）夫婦主持的晚宴、北約峰會等可能接觸的場合外，雙方正在協調另行會談的時機。

此外，尹錫悅可能在晚宴上與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，不排除討論提供烏克蘭支援等議題。南韓聯合新聞通訊社引述政府高層官員表示，美國等北約會員國對南韓支援烏克蘭都給予很高評價，後續支援預期會延續目前支援方式與原則進行。