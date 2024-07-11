日本北約合作 分析：國防生產供應鏈延伸至印太

日本首相岸田文雄表示決心深化與北約及其盟友合作，凸顯日美同盟正從地區同盟升級為全球層次；分析認為，日本與北約合作可延伸國防生產供應鏈，「北約國家可以在衝突時向印太4國提供武器和先進技術」。

美國之音今天報導，日本首相岸田文雄（FumioKishida）10日出席華盛頓參加北大西洋公約組織（NATO）峰會。臨行前，岸田文雄表示，日本決心要加強與北約及其合作夥伴的合作。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）9日在首屆北約國防工業論壇上表示，北約及「印太4國」（Indo-Pacific 4，IP4），包括日本、澳洲、紐西蘭和韓國將啟動與烏克蘭、人工智慧、虛假資訊和網路安全有關的4個新的聯合計畫。

蘇利文說，美國、歐洲和印太地區之間的關係從未像今天這樣重要或緊密。

而據日本「讀賣新聞」引述政府人士消息稱，日本和北約組織建立共享高度機密安全資訊專線的工作已進入最後階段。

另北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）3日在「外交事務」（Foreign Affairs）撰文稱，「北約和印太國家也將透過國防工業生產的旗艦項目，加強務實合作」。

華盛頓智庫哈德遜研究所日本事務主席溫斯坦（Kenneth Weinstein）告訴美國之音，北約深化和日本等國家的國防工業合作可以將國防生產供應鏈延伸到北約以外：「北約國家可以在衝突時向印太4國提供武器和先進技術，反之亦然。」

不過，雖然國防生產供應鏈延伸，但溫斯坦表示，除非中國攻擊美國本土，否則北約與中國之間的武裝衝突似乎遙不可及，也很難想像日本會在其中扮演軍事角色。

專家認為，日本與北約雖不會為彼此的防禦而戰，但透過夥伴關係增強在各自戰區的威懾力，並分擔美國在印太威懾中國的軍事負擔，將是最理想的狀態。

日本皇學館大學現代日本社會學部副教授村上政俊（Masatoshi Murakami）分析，日美同盟正在從地區同盟升級為全球安全框架。隨著俄羅斯、中國和北韓加強合作，（日美同盟）與歐洲－大西洋地區建立安全關係的必要性正在增加。

日本橫須賀亞太問題研究中心（YCAPS）政策研究主任納吉（Stephen Nagy）表示，日本在與北約合作中的特殊性在於處於應對印太地區挑戰的中心位置。

納吉說，日本在第一島鏈內的地理位置，在建立自由開放的印太地區的領導地位，與東南亞、印度的牢固關係，還有它與美國在美日聯盟中的夥伴關係，這些都意味著日本處於印太地區防禦和威懾的最前線。