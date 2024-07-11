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日本護衛艦一度駛入中國領海 日媒：相當罕見

中央社／ 東京11日綜合外電報導

日本防衛省的消息人士透露，海上自衛隊涼月號護衛艦本月4日一度航行於中國浙江省外海的中國領海，當時中國艦艇在周邊海域進行飛彈演習，據稱涼月號當時在警戒監視。

日本電視台（Nippon TV）、共同社報導，日本護衛艦駛入中國領海相當罕見。

報導指出，「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）允許船舶在不危害沿岸國的安全之下通過領海，即「無害通過權」，不過根據中國國內法，這種狀況必須事前獲得准許。

據稱，涼月號護衛艦並未事前聯絡中方。防衛省正在聽取艦長說法等調查詳情。

共同社報導，研判涼月號護衛艦的航行可能不違反國際法，但是目前仍不清楚是否為蓄意駛入中國領海。

據稱，涼月號護衛艦當時接獲中方駛離領海的要求。

中國政府對此向日方表達嚴正關切，正在蒐集和分析相關情報，並表示不排除涼月號護衛艦是「蓄意挑釁」的可能性。

日本 自衛隊 飛彈

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