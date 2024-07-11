快訊

分科測驗明登場 4.2萬人報考 今天下午2時開放看考場

一致同意讓烏克蘭加入！北約峰會聯合宣言：烏克蘭的未來在北約

婚前派對花48億 從亞洲首富娶媳看印度貧富差距有多大

涉以十字弓謀殺BBC評論員妻女 英警逮捕26歲凶嫌

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導
英國警方今天表示，英國廣播公司（BBC）一名賽馬評論員的妻子與2名女兒在一起疑似「針對性」攻擊中，遭歹徒以十字弓與可能其他武器謀殺，遭到通緝的26歲男性犯嫌已經落網。 美聯社
英國警方今天表示，英國廣播公司（BBC）一名賽馬評論員的妻子與2名女兒在一起疑似「針對性」攻擊中，遭歹徒以十字弓與可能其他武器謀殺，遭到通緝的26歲男性犯嫌已經落網。 美聯社

英國警方今天表示，英國廣播公司（BBC）一名賽馬評論員的妻子與2名女兒在一起疑似「針對性」攻擊中，遭歹徒以十字弓與可能其他武器謀殺，遭到通緝的26歲男性犯嫌已經落網。

路透社報導，警官今天傍晚在倫敦西北方32公里處綠葉成蔭的布希鎮（Bushey）一棟民宅內發現這3名受害者，年齡分別為25、28與61歲，身上傷勢嚴重。事發不久後，她們當場死亡。

BBC表示，這些女子是賽馬評論員韓特（JohnHunt）的妻子卡洛爾．韓特（Carol Hunt）與他們的兩名女兒。

武裝警察對凶嫌柯立福（Kyle Clifford）展開大規模搜索，警方也警告民眾不要接近這名26歲的犯嫌。

當地重案組偵緝警司詹金斯（Justine Jenkins）在聲明中說：「經過廣泛調查後，警方已經找到犯嫌，當前的調查未在追緝其他人。」

警方表示，柯立福是在北倫敦被找到，身上有多處傷口，正在接受治療。聲明又提到，警方沒有開槍。

警方表示，他們認為這3名女子認識柯立福。

今天稍早，高級警司辛浦森（Jon Simpson）稱這起事件「駭人聽聞」，他向記者表示，據信犯嫌使用十字弓作案，但可能還使用其他武器。

倫敦

延伸閱讀

BBC記者妻女3人疑遭十字弓殺害 英警方追捕26歲男嫌

林士傑生前被掌握作息 凶嫌1人犯案計畫縝密…雙槍已嚴重損毀

兒遭殺藏屍衣櫃 死者母親相驗現身怒批凶嫌太可惡

疑詐團黑吃黑 男遭打死藏屍衣櫃 凶嫌胞姊涉案再逮2共犯

相關新聞

俄國與北韓再成「鐵血戰友」，中韓美會怎麼做？

上個月俄國總統普丁（Vladimir Putin）出訪北韓（朝鮮），和金正恩簽署了全面戰略夥伴關係協議，簽字儀式上，金正恩呼應普丁，強調兩國將加強關係、共同對抗西方，特別是美國霸權和其帝國主義政策。該協議也強硬表明若朝俄任一方遭受武裝侵略，另一方將用盡所有手段提供軍事和其他援助。

涉以十字弓謀殺BBC評論員妻女 英警逮捕26歲凶嫌

英國警方今天表示，英國廣播公司（BBC）一名賽馬評論員的妻子與2名女兒在一起疑似「針對性」攻擊中，遭歹徒以十字弓與可能其...

光婚前派對就花48億！從亞洲首富娶媳婦 看印度貧富差距有多大

究竟要多少錢，才能請到美國流行音樂偶像小賈斯汀（Justin Bieber）到私人派對獻唱金曲Love Yourself（愛妳自己）？答案是1000萬美元（約新台幣3.25億元）。起碼，亞洲首富娶媳婦，餘興節目出得起這個價。只是這卻導致印度惡名昭彰的貧富差距，再度被拿來在放大鏡下檢視。...

BBC記者妻女3人疑遭十字弓殺害 英警方追捕26歲男嫌

英國廣播公司（BBC）賽馬評論員韓特（John Hunt）的妻子和兩名女兒9日晚間遭到殺害，據信為一名持十字弓的26歲男...

英國監獄逼近飽和 新政府一上台就面臨危機

英國監獄人滿為患的嚴重程度，為才剛上台的英國新首相施凱爾帶來龐大挑戰。因為再過幾週英國監獄就塞不下新受刑人，使得新政府面...

觀光業增長！巴黎奧運提升法國經濟 政局是成長主要變數

法國國家統計及經濟研究局（Insee）今天表示，受惠於巴黎奧運的提振，法國本季經濟成長預料將會增加0.3個百分點；在此同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。