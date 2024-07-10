BBC記者妻女3人疑遭十字弓殺害 英警方追捕26歲男嫌

英國廣播公司（BBC）賽馬評論員韓特（John Hunt）的妻子和兩名女兒9日晚間遭到殺害，據信為一名持十字弓的26歲男性凶嫌在倫敦北部作案，目前不知去向，當地警方正展開追捕。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這起3死命案凶器據信即該嫌所持十字弓，但英國警方10日說，凶嫌可能也用到其他武器。

當地警方9日晚間獲報，趕到位於倫敦北部赫特福德郡市鎮布席（Bushey）的一棟住家，發現3人傷勢嚴重，其後3人都傷重不治。警方稱死者分別為61歲、28歲及25歲，應該是針對性的事件。

據報導，涉案者名為柯立福（Kyle Clifford），可能藏匿在倫敦或赫特福德郡。警方呼籲民眾不要接近嫌犯。

本月甫上任的英國內政大臣古柏說，她從警方隨時獲悉該嫌追捕進度，並說此案令人震驚，也向死者家屬、友人和當地社區表示關懷，並請民眾向赫特福德郡警方提供一切案情相關資訊。