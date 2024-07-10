快訊

去年赴成大演講勉後輩…日月光資深副總病逝 享壽62歲

驚悚畫面曝光！槍手從騎樓冒出對吳明達連開4槍 血染衣褲

瓜地馬拉暴雨成災 外交部表達誠摯慰問

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國外交部。圖／本報系資料照
中華民國外交部。圖／本報系資料照

瓜地馬拉近日遭逢暴雨強襲，造成人員傷亡及道路、橋樑等基礎設施受損等災情，外交部對此表達誠摯慰問之意，至盼當地人民早日恢復正常生活。

外交部指出，瓜國連日大雨造成嚴重災情，總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）已宣布全國進入公共災難狀態。根據我國駐瓜地馬拉大使館掌握最新狀況，目前我國旅客、留學生或僑民並未受到災情影響，外交部與駐瓜地馬拉大使館將密切關注後續發展，並與瓜國相關部門保持聯繫，及時提供必要協助。

外交部提醒，國人旅瓜期間倘有緊急求助需要，請立即撥打駐瓜地馬拉大使館緊急聯絡電話：+502 5202-5920；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。

外交部 大使館 瓜地馬拉

延伸閱讀

菲律賓反指破壞南海珊瑚礁…陸外交部要求撤走軍艦 避免破壞生態

外館爭議連環爆 林佳龍籲同仁：寫信給部長 絕不護短

駐斐濟代表疑濫花公帑 外交部：移送廉政署調查

不只俞大㵢 多外館遭爆採購、霸凌、公帑使用亂象

相關新聞

男性自殺率上升…南韓議員將原因歸咎於女性 挨轟「活在平行宇宙」

在全世界富裕國家中，南韓是自殺率最高的國家之一，也是性別平等紀錄最差的國家之一，首爾一名市議員日前發表報告，將男性自殺人...

瓜地馬拉暴雨成災 外交部表達誠摯慰問

瓜地馬拉近日遭逢暴雨強襲，造成人員傷亡及道路、橋樑等基礎設施受損等災情，外交部對此表達誠摯慰問之意，至盼當地人民早日恢復...

英國監獄逼近飽和 新政府一上台就面臨危機

英國監獄人滿為患的嚴重程度，為才剛上台的英國新首相施凱爾帶來龐大挑戰。因為再過幾週英國監獄就塞不下新受刑人，使得新政府面...

觀光業增長！巴黎奧運提升法國經濟 政局是成長主要變數

法國國家統計及經濟研究局（Insee）今天表示，受惠於巴黎奧運的提振，法國本季經濟成長預料將會增加0.3個百分點；在此同...

南韓中部暴雨引發洪水與山崩 子彈列車降速行駛

南韓國營鐵路公司今天宣布，由於中部地區的暴雨引發洪水與山崩，部分常規路線暫時停駛，子彈列車則降速行駛

為什麼馬克宏在自己主導的國會選舉贏了面子 輸了裡子

法國選民周日為國民議會選舉帶來重大轉折，同時也產生沒有任何政黨或聯盟過半的國會。這場由法國總統馬克宏阻擋極右派崛起的算計固然奏效，但他自己也沒討到好處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。