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仰光發生船隻沉沒意外 8人失蹤持續搜救中

中央社／ 仰光10日綜合外電報導

緬甸當地消防部門今天表示，一艘載有17人的船隻在當地商業樞紐仰光的一條河川發生沉沒意外，已有9人獲救，另外8人失蹤，正在持續搜救中。

法新社引述消防部門在臉書的聲明報導，在當地時間今天上午8時10分（台灣時間9時45分）左右，這艘船隻在仰光河（Yangon River）發生「意外」後沉沒。

消防部門並未說明事故細節以及意外是否有其他船隻牽涉其中。

當地媒體報導稱，該船與另一艘船隻相撞後沉沒。

消防部門說，船上17人中，已有9人獲救，其餘的8人失蹤，目前正在持續搜救中。

船隻事故在緬甸經常發生，肇因於該國長期窮困、落後的交通以及未嚴格執行安全規範。

沿著海岸線與河流輸運旅客的渡輪經常面臨超載的危險，以致發生事故時往往造成驚人的死亡人數，且通常需要數日才能將沉入河底的所有罹難者遺體打撈上岸。

2016年，緬甸中部親敦江（Chindwin River）發生一宗船隻超載而沉沒的不幸事件，造成73人喪生，其中包含多名老師與學生。

仰光 緬甸

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