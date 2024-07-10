淨零減碳 印尼伊斯蒂柯拉清真寺推「綠色伊斯蘭」
印尼伊斯蒂柯拉清真寺近年在屋頂安裝逾500片太陽能板，並清理周邊河川、架設汙水處理系統，提倡「綠色伊斯蘭運動」。負責人納薩表示，作為東南亞最大的清真寺，希望藉由自身影響力促進各清真寺為永續盡一份力。
印尼伊斯蒂柯拉清真寺（Masjid Istiqlal）是東南亞最大的清真寺，除了穆斯林信徒會到清真寺內禱告，也是國際遊客赴雅加達旅遊時必訪的景點。
近年，伊斯蒂柯拉清真寺開始重視環境保護及氣候變遷等議題，2019年翻修時，在屋頂上安裝逾500片太陽能板。目前清真寺28％的電力是依靠太陽能發電。
伊斯蒂柯拉清真寺負責人、伊瑪目納薩（Nasaruddin Umar）告訴中央社，他希望伊斯蒂柯拉清真寺能成為全國，甚至全球清真寺的模範。
他說：「印尼有逾80萬座清真寺，若加上禱告室，共有超過100萬個禮拜場所，全部都使用燃煤電力，很不環保。」
納薩解釋，因伊斯蒂柯拉清真寺水電費高昂，因此他決定，2019年翻修時，在屋頂上安裝太陽能板、並使用省水式水龍頭及汙水處理系統，這也使伊斯蒂柯拉清真寺受到印尼綠建築協會的認證，並成為首個獲得世界銀行綠建築認證的禮拜場所。
印尼2.7億人口中約有9成是穆斯林，是全球穆斯林人口最多的國家，作為東南亞最大的清真寺，伊斯蒂柯拉清真寺希望從自身做起，登高一呼，提倡「綠色伊斯蘭」運動。
納薩說，過去伊斯蒂柯拉清真寺附近的河川汙染嚴重，因此他下令清理河川，並設置汙水處理系統，他解釋，穆斯林在禮拜前會清洗手腳和漱口，而這些廢水經處理後，即可達到飲用水標準。
納薩在布道時，常會提及保護環境的重要，並對中央社說：「我還寫了一本關於環境的書，邀請民眾一起節約能源、清理河道，不亂丟垃圾到河裡。」
他強調，在任何地方亂丟垃圾都是種罪過，他表示，「扔垃圾到河中也是罪過，這有相關的經文（可引用），因此（宣導）是有效的」。
除了使用綠能和汙水循環系統，齋戒月期間，伊斯蒂柯拉清真寺舉行共同開齋活動時，也會鼓勵信徒不使用塑膠瓶或塑膠餐具，並減少浪費食物。
納薩向中央社表示，他期待伊斯蒂柯拉清真寺作為模範，能推動印尼、甚至台灣的清真寺做出改變，成為「綠色」或對環境友善的禮拜場所。
他說，他只是遵從先知穆罕默德的指示，也就是作為穆斯林，就應該關心自然環境。
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